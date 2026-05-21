La situación en las finanzas públicas de Colombia tiene una fuerte presión, y eso ya empieza a sentirse en el flujo de caja de la Nación. En ese sentido, se dieron a conocer dos informes que hacen ver que este panorama es complejo. Uno es a nivel nacional que es del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y el otro a nivel internacional como J.P. Morgan, el banco más grande de Estados Unidos y una de las instituciones financieras de inversión y gestión de patrimonio más poderosas y antiguas del mundo.

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Dentro de ello, J.P Morgan señaló que el deterioro en la caja de la Nación obedece a una combinación de factores: el recaudo tributario se está debilitando, no se observan señales de moderación en el gasto público del gobierno de Gustavo Petro y el colchón de liquidez en moneda del Tesoro permanece en mínimos.

“A esto se suma el impacto del incremento del salario mínimo decretado a finales de 2025, el cual ha intensificado las presiones de gasto debido a los mecanismos automáticos de indexación en las pensiones y los salarios del sector público”, detalló el banco en un informe.

Dentro de ello, agregaron que las necesidades totales de financiamiento (que abarcan el déficit primario, el pago de intereses en caja y las amortizaciones) se acercarán a los USD54.000 millones este año, lo que equivale a cerca del 10 % del PIB.

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Por el lado del Carf, manifestaron en su informe de seguimiento fiscal correspondiente a mayo de 2026, que la posición de liquidez de la Nación denominada en pesos cerró abril en $9,8 billones, lo que representa una caída de $2,6 billones frente a marzo y según indicó el organismo, se mantiene en “niveles históricamente bajos”.

El Carf señaló que el gasto fiscal total acumulado a abril representó el 7,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) y el gasto primario 6,0 % del PIB, cifras inferiores frente al mismo periodo de 2025, pero aún elevadas frente a referencias históricas.

Además, reiteraron que el comportamiento de las finanzas públicas durante los primeros meses del año refleja un escenario mixto: por un lado, una recuperación del recaudo tributario y una corrección parcial del déficit primario; y por otro, una persistente estrechez de liquidez y costos elevados de financiamiento.

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Así las cosas, el panorama de las finanzas públicas no parece ser el mejor, situación que ha hecho que diferentes agencias calificadoras de riesgo a nivel internacional vean en Colombia banderas rojas para la inversión extranjera, pero especialmente, para préstamos y entregas de créditos.