El precio del dólar en Colombia para este miércoles 20 de mayo inició con un promedio de $3.755, lo que representó un descenso de $41 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.796,87.

La divisa estadounidense se mantiene en máximos no vistos desde finales del año pasado y principios de este. Su operación se asocia no solo a jornadas preelectorales, sino también al reciente anuncio del Ministerio de Hacienda, de que el swap en francos suizos quedaría completamente cancelado el próximo 27 de mayo en el marco de una estrategia para reducir la deuda externa.

Esto se conjuga con otros factores externos; por ejemplo, los inversionistas están expectantes a la publicación de minutas de la FED, así como a nuevos avances en posible cese del conflicto en el Medio Oriente.

Por su parte, Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cedía un 0,05 %, entre incertidumbre por el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán y a la espera de los resultados trimestrales de Nvidia, uno de los principales termómetros del mercado de la IA.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 23 puntos, hasta los 49.340; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,17 %, hasta los 7.366 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,32 %, hasta los 25.952 puntos.

La Bolsa de Nueva York centra este miércoles su atención en Nvidia, que, al toque de la campana, publicará los resultados de su primer trimestre fiscal.

Los números que comparta la tecnológica servirán a los inversores para valorar el momento que atraviesa la inteligencia artificial en el mercado y el nivel de demanda de chips.

Las acciones de Nvidia ganaban un 0,59 % en los primeros movimientos de la jornada.

Otras tecnológicas como Intel y Advanced Micro Devices (AMD) avanzaban un 5,8 % y un 4,3 % respectivamente.

El gigante estadounidense de las tiendas al por menor Target caía un 7,1 % en las primeras operaciones del día.

Los inversores también están esperando las minutas de la reunión de abril de la Reserva Federal, que se publicarán este miércoles a las 14:00 horal local (18:00 GMT).

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 2,17 % a las 09.00 hora local (13.00 GMT), hasta 101,89 dólares el barril, después de que los inversores recuperaran el optimismo por un posible final cercano de la guerra entre Estados Unidos e Irán tras un nuevo viaje de líderes pakistaníes a Teherán.