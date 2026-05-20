El caso de Yulixa Toloza tiene conmocionado al país entero. La mujer de 52 años apareció muerta el pasado 19 de mayo, luego de haber desaparecido durante seis días tras realizarse una lipólisis láser en una clínica clandestina, en el sur de Bogotá.

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De acuerdo al relato de familiares y amigos, la mujer acudió en la mañana de ese miércoles a la clínica estética Beauty Láser M. L, ubicada en el barrio Venecia. En ese lugar, Yulixa iba a cumplir su sueño de tener una figura esbelta, sin embargo, terminó envuelta en un viaje sin regreso a su vivienda, ubicada en Bosa.

Al parecer, horas después del procedimiento presentó complicaciones por lo que habría sido dejada en una habitación del mismo inmueble para permanecer en observación.

Pero, en la noche del mismo día, cuando varias amigas de la mujer trataron de entrar al sitio para llevarle ropa y objetos personales, encontraron que Yulitza ya no estaba y nadie del establecimiento dio razón de la paciente.

Desde entonces, empezó el misterio respecto al paradero de la mujer; ni los dueños de Beauty Láser M. L, ni los supuestos médicos que la atendieron, ni el personal en general indicaron lo que había sucedido con Yulixa, pues no había una explicación coherente respecto a su extraña desaparición.

Las autoridades investigan una cadena de omisiones y negligencias alrededor de su muerte, ya que todo apunta a que a Yulixa la dejaron morir en ese lugar luego de la cirugía; sin cuidados, sin atención, sin humanidad.

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Después de que el caso se hizo viral y las autoridades acudieron al sitio para entrar por la fuerza, sin hallar a la mujer, empezaron a conocerse detalles como el hallazgo del vehículo en el que fue sacada Yulixa de la clínica, en un grave estado de salud y arrastrada por dos hombres, según se ve en las cámaras de seguridad.

Asimismo, fueron capturados en el estado Portuguesa, en Venezuela, los dueños de la clínica estética, que ya habían huido al país vecino.

Hasta que finalmente las autoridades encontraron el pasado martes 19 de mayo el cuerpo sin vida de Yulixa Toloza, abandonado en una carretera solitaria en el municipio de Apulo, Cundinamarca.

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El cargo de desaparición podría ser modificado por homicidio, lo que implica una pena entre 17 y 33 años de prisión para los responsables.