El procurador Gregorio Eljach Pacheco rechazó este miércoles el ataque armado e intento de secuestro perpetrado el pasado martes cerca de la ciudad de Popayán contra el senador Alexánder López, del Pacto Histórico.

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“El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, condena de manera vehemente el ataque al vehículo del senador Alexánder López y el intento de secuestro ocurrido cerca de la ciudad de Popayán”, se lee en la publicación en las redes sociales del Ministerio Público.

“El procurador reitera su llamado a las fuerzas de seguridad del Estado a que actúen de manera pronta y eficaz en defensa de las personas y en protección de la democracia”, agregó el jefe del ente de control disciplinario.

Y, finalmente, recordó además “su obligación de garantizar las condiciones de seguridad a todas las campañas y candidatos para que tengamos unas elecciones en paz”.

El pasado martes, el presidente Gustavo Petro había reportado en su cuenta de X: “El carro blindado del senador Alexánder López fue rafagueado por fusiles disparados por el grupo armado del narcotráfico dirigido por Iván Mordisco y Marlon. El senador por seguridad cambió de carro desde el comienzo de su trayecto y se movilizaba un poco más adelante. El carro del alcalde de Santander de Quilichao también fue atacado y ambos habían salido del mismo punto”.

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Añadió el mandatario que “el lugar del ataque es a un kilómetro donde el mismo grupo narcotraficante explotó bombas donde mataron 21 civiles”.

Y cuestionó por último: “¿Por qué un punto que es atacado permanentemente por el grupo armado no tiene vigilancia de la fuerza armada en el lugar? La Panamericana debe ser vigilada de manera permanente y con capacidad de respuesta ante los drones”.