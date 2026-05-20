De a poco se saben nuevos detalles del macabro crimen de Yulixa Toloza en Cundinamarca. El calvario de la mujer de 52 años comenzó luego de su desaparición en un centro estético en el sur de Bogotá y terminó macabramente con el hallazgo de su cuerpo en la vía que comunica a los municipios de Apulo y Anapoima el pasado martes 19 de mayo.

En el reporte de los organismos de socorro de la región se detalló que el hallazgo tuvo lugar puntualmente en la vereda El Copial, cerca del kilómetro 45 de dicho corredor vial, donde personal de criminalística trabajó en la escena durante aproximadamente hora y media a partir de la una de la tarde de este martes.

Pocas horas después la Policía del estado venezolano de Portuguesa informó a través de sus redes sociales de la captura de María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres, los administradores de la clínica Beauty Láser, donde Toloza se sometió al procedimiento estético, y Eduardo David Ramos Carias, el falso cirujano.

“Funcionarios del servicio de Investigación Penal con sede en Guanare, mediante labores de investigación, se logra la aprehensión de dos (02) ciudadanos solicitados internacionalmente por la República de Colombia, por uno de los delitos de: Desaparición Forzada de Personas, Secuestro Simple, Omisión de Socorro, Encubrimiento por Favorecimiento y Destrucción de Material Probatorio”, precisó la Policía del vecino país.

Luego de que se confirmara la aprehensión de estos tres personas, la Fiscalía colombiana indicó que solicitará a Venezuela la extradición de los capturados. Según el ente investigador, la petición será presentada en virtud del Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, luego de que dos hombres y una mujer fueran ubicados y detenidos en las ciudades venezolanas de Maracay, en el estado Aragua, y Portuguesa, gracias a una notificación azul de Interpol.

“La Fiscalía General de la Nación elevará formalmente solicitud de extradición de Venezuela a Colombia de tres personas que estarían involucradas en la muerte y posterior desaparición de una mujer”, señaló la institución en un comunicado.

Familia de Yulixa se pronuncia hallazgo de cadáver

El país no sale del asombro de esta trágica historia que mantiene en vilo a Colombia desde que se supo de la desaparición de la mujer oriunda de Arauca. Pero quienes más han sufrido han sido sus familiares que hoy lloran la partida de una de sus integrantes.

En entrevista con Noticias RCN, Hendrik Bareño, hermano de Yuliza, aseguró que “no se trata de desearles mal a ellos, que paguen lo que tengan que pagar”.

A su vez, Judy Ramírez, sobrina de la víctima, indicó que su tía “se llevo la sonrisa, lindísima; ella no se merecía eso”. En esa misma línea se pronunció Nubia Luz Toloza, madre de Yuliza, antes de que encontraran su cadáver. La adulta mayor pedía encontrar a su hija viva o muerta.

“Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece”, dijo el pasado lunes en conversación con Noticias Caracol. “Me acuesto a pensar en ella. Eso es un dolor muy grande una de madre, perder una hija así miserablemente”, agregó en medio de lágrimas.