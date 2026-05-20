El presidente Gustavo Petro afirmó este miércoles que Bolivia está pasando a “extremismos” luego de que el Gobierno de ese país ordenara la expulsión de su embajadora, Elizabeth García, bajo la acusación de supuesta “injerencia” en asuntos internos.

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“Si por proponer un diálogo y una intermediación sacarán a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase”, dijo Petro en una entrevista con ‘Caracol Radio’.

La Cancillería de Bolivia señaló este miércoles en un comunicado que su Gobierno “ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes”.

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CRIC Elizabeth García.

“La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas”, indicó la información.

Petro afirmó el domingo que Bolivia vive una “insurrección popular” que, a su juicio, es una “respuesta a la soberbia geopolítica” frente las protestas y bloqueos de carreteras de sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y afines al exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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El mandatario ofreció ese día la disposición de su Gobierno, que termina el próximo 7 de agosto, para contribuir a una salida pacífica de la crisis, pidió que “no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas” y llamó a construir una “democracia profunda, multicolor” en la región.

“Lo que sabemos que pasa en Bolivia, hasta este momento, es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un Gobierno que está cuestionado por ese pueblo”, aseguró Petro hoy luego de conocer la expulsión de su embajadora.

El mandatario colombiano dijo que Bolivia necesita que “se abra un gran diálogo nacional” para solucionar los conflictos o podría haber “una masacre sobre la población boliviana que ningún ser humano en el mundo debe querer ni desear”.

Bolivia vive desde hace 15 días una serie de protestas con bloqueos de carreteras que han ocasionado escasez de algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.

La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas y cortes de vías que demandan la renuncia de Paz, quien lleva seis meses de gestión.