El duelo por la partida de Totó La Momposina, cantante insignia del folclor colombiano se ha sentido con fuerza en todo el país, especialmente en el departamento de Bolívar, de donde era oriunda esta gran cantadora. Precisamente, en Cartagena, su capital, la Alcaldía Mayor de esa ciudad y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) rindieron un sentido tributo musical a esta cantautora, catalogada como la mujer que llevó la identidad, el ritmo y la herencia de los pueblos del río Magdalena a los escenarios más exigentes del mundo entero.

En la noche de este martes, cientos de cartageneros se congregaron en un ambiente de profunda emoción para honrar la memoria y el legado de la gran embajadora de la música tradicional colombiana.

Hoy Cartagena encendió sus velas para despedir a una de las voces más grandes de nuestra música. 🕯️✨



En el Parque Espíritu del Manglar, entre tambores, cantos y abrazos colectivos, rendimos homenaje a Totó la Momposina. pic.twitter.com/BODTlhJ7Ol — IPCC Cartagena (@Ipcc_Cartagena) May 20, 2026

El encuentro musical estuvo marcado por la nostalgia, el respeto y la alegría del folclor que la maestra siempre defendió. La velada contó con la presentación especial de Miriam Negrete, ‘la cantadora con la voz que enamora’, quien conmovió a los asistentes al interpretar los temas más emblemáticos de Totó la Momposina, recordando cada una de sus canciones y manteniendo vivo el fuego de su herencia en una noche iluminada por velas.

Asimismo, Stanly Montero, reconocido artista, locutor y líder comunitario estrechamente vinculado a la ciudad de Cartagena, tomó la palabra para enriquecer la jornada compartiendo parte de la historia de la cantautora y narrando entrañables anécdotas que tuvo la oportunidad de vivir junto a ella, permitiendo a los presentes conectar de manera íntima con la dimensión humana y artística de la homenajeada.

“Rendimos con honores a la reina del bullerengue, una mujer que le demostró al mundo entero la majestuosidad de nuestro folclor. Agradecemos a los cartageneros que nos acompañaron con sus velas y cantos para mantener viva la herencia de una maestra inolvidable”, señaló Shirley Tuñón, directora del IPCC.

Por su parte, Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena, indicó: “Totó la Momposina nos enseñó el valor real de nuestras raíces y de la música de los tambores que nos define. Ver a ciudadanos unidos en el Parque Espíritu del Manglar nos demuestra que su voz nunca se apagará, porque está sembrada en el corazón de cada caribeño. Su legado es eterno”.

Con la participación de las cantadoras de la región y las narraciones históricas, Cartagena despidió formalmente a la maestra Sonia Bazanta Vides al ritmo de los tambores que ella tanto amó, consolidando su obra como un patrimonio vivo e imborrable para la capital cultural del Caribe.