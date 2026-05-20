El deseo de explorar el mundo sigue transformando los hábitos de los colombianos, quienes ven en las temporadas del hemisferio norte la oportunidad perfecta para planificar sus vacaciones.

El interés por descubrir nuevos paisajes y sumergirse en culturas diversas ha dinamizado el mercado turístico hacia destinos internacionales, una tendencia que se refleja de manera contundente en los últimos reportes oficiales de flujo migratorio.

Las salidas de colombianos al exterior mantienen un crecimiento sostenido en 2026

De acuerdo con los datos más recientes de Migración Colombia, las salidas de ciudadanos hacia el exterior registraron un incremento del 12,6% entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, una etapa en la que se habían reportado 1,7 millones de viajes.

Este comportamiento da continuidad a la solidez que mostró el sector durante todo el año 2025, periodo en el cual 5,8 millones de colombianos cruzaron las fronteras nacionales, lo que representó un crecimiento del 4,3% frente a las estadísticas consolidadas de 2024.

La primavera y el verano transforman las preferencias del mercado turístico nacional

El continente europeo y el asiático han ganado un protagonismo notable dentro del portafolio de viajes de los colombianos. Cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato) revelan que aproximadamente el 20% de los turistas nacionales optaron por estas regiones durante 2025.

La estacionalidad juega un rol crucial en esta elección. Los meses que comprenden la primavera —de marzo a mayo— son altamente valorados por quienes buscan evadir las grandes aglomeraciones y disfrutar de condiciones climáticas moderadas. Desde la perspectiva de Anato, “esta tendencia no solo corresponde a factores climáticos, sino también a los paisajes y actividades en estas temporadas”.

Dentro de este periodo, los destinos más codiciados responden a espectáculos naturales y riqueza histórica:

Países Bajos y Ámsterdam: atraen masivamente por la floración de sus icónicos tulipanes.

atraen masivamente por la floración de sus icónicos tulipanes. Japón: se posiciona fuertemente gracias al tradicional atractivo de los cerezos en flor (sakura).

se posiciona fuertemente gracias al tradicional atractivo de los cerezos en flor (sakura). Roma y Sevilla: destacan por su clima templado y una agenda cultural vibrante.

Al respecto, la agremiación explicó detalladamente el valor de estas elecciones: “Durante la primavera (marzo a mayo) destinos como Ámsterdam y Países Bajos, reconocidos por la floración de los tulipanes; Japón, con su espectáculo natural de los cerezos en flor (sakura); y ciudades como Roma y Sevilla que resaltan por su clima ideal y cultura vibrante, se convierten en algunas alternativas preferidas por los turistas, quienes no solo disfrutan de menor congestión, sino de una oferta enriquecedora”.

El turismo de sol, playa y naturaleza moviliza los viajes de larga distancia

A partir de junio y hasta septiembre, la dinámica de viaje se transforma con la llegada del verano. Durante estos meses, el perfil del viajero colombiano se orienta hacia los entornos marítimos, las islas y las actividades al aire libre. Países bañados por el Mar Mediterráneo como España, Italia, Grecia y Turquía se ubican en la primera línea de interés para quienes buscan temperaturas cálidas.

Por otro lado, el turismo ecológico y de aventura también experimenta un auge. En Europa septentrional, Noruega capta la atención gracias al atractivo visual de sus fiordos y cadenas montañosas.

En Norteamérica, Canadá se consolida como otro de los grandes ganadores de la temporada. Los registros citados por Anato indican que la llegada de connacionales a ese país aumentó un 5% entre enero y abril de 2026 respecto al mismo lapso de 2025, impulsada por atractivos emblemáticos como las Cataratas del Niágara, los parques nacionales y las rutas diseñadas para el contacto directo con la naturaleza.