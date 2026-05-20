Colombia ha prendido las alarmas frente a la inminente llegada de ‘El Niño’. Autoridades ambientales han lanzado varias alerta por una serie de implicaciones severas, por lo que en el sur del Atlántico hay preocupación frente a las consecuencias de este fenómeno en las zonas más vulnerables.

Le puede interesar: IUB Al Barrio llegó a 16 sedes operativas en IED del Distrito: 4.574 ingresaron para este 2026

El líder Uriel Ávila expresó que la incertidumbre parte del posible riesgo de desabastecimiento de agua. Aseguró que el Gobierno nacional y la Gobernación del Atlántico “no han tomado las medidas preventivas. Tuvieron el tiempo para hacerlo: el Canal del Dique estuvo aumentando y no lo aprovecharon”.

Asimismo, indicó que los niveles en el Canal del Dique están descendiendo: estando a principios de mes en 5,40 metros; el pasado 9 de mayo en 5,45 metros, y el pasado martes 19 de mayo en 4,95 metros.

“Nos preocupa que, primero, no se tomaron las medidas para prepararnos y aprovechar que los niveles del Dique eran acordes para poder ingresar agua al embalse del Guájaro. Ese caudal nos ayuda a traer agua a los canales de drenaje e interceptores para mantenernos abastecidos”, manifestó, con preocupación, el líder comunitario.

Frente a este panorama, también se alertó que se verá afectada la ganadería, los pescadores, la fauna y el servicio de agua en distintos municipios del Atlántico que ya cuentan con problemas en el suministro de agua potable.

“Luruaco, Manatí, Candelaria, Santa Lucía, Campo de la Cruz e inclusive Repelón están padeciendo por este tema. Acá no hay agua 24/7, existiendo el agua. Se pueden imaginar en tiempo de sequía si ellos no mejoran el servicio”, aseveró otro líder del cono sur. del departamento.

Plan del Atlántico

Frente al arribo de este fenómeno, el gobernador Eduardo Verano ha priorizado la activación del plan de contingencia con respecto a la garantía del suministro del preciado líquido. Así lo confirmó Lady Ospina, secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico a esta casa editorial.

La funcionaria señaló que la primera fase es la prevención a través de alertas tempranas.

“Todos los días monitoreamos el nivel del río, verificando que los niveles garanticen el suministro de agua sobre las 14 bocatomas que tenemos en el departamento para los sistemas de acueducto”, notificó Ospina a esta casa editorial.

Contó que, cuando el río alcanza niveles inferiores a los dos metros, se ingresa a una situación más crítica. Históricamente, es la bocatoma de Campo de la Cruz la más afectada por el alejamiento del agua en este punto.

Además: ¿Qué hay detrás de los señalamientos contra Keralty de constreñimiento electoral?

En caso de llegar a una situación de emergencia, la cual sería por debajo de 1.50 metros, de acuerdo con lo contemplado en el plan de contingencia, aseguró que la administración desplegaría labores como dragados profundos, dársenas y canales de llegada y tránsito de agua, además de una atención de emergencia sanitaria a través de alternativas de abastecimiento, como la entrega de agua en carrotanques.

Detectan robo de agua en tramo Sabanagrande–Polonuevo

Una de las preocupaciones de la Gobernación del Atlántico frente al fenómeno que se avecina es el robo del agua en el departamento. Especialmente porque se ha comprobado que cuando El Niño se agrava, el robo de agua se intensifica.

Cortesía

De esta manera, desde la administración departamental han adelantando desconexiones de fraudes en distintos municipios. Recientemente, lideraron la recuperación de un caudal de 30 litros de agua por segundo, equivalente a 78.000 metros cúbicos mensuales. La intervención se realizó en la línea de conducción Achotera, en el tramo Sabanagrande–Polonuevo.

Según las autoridades, el volumen recuperado permitirá fortalecer el suministro para cerca del 60 % de la población de Polonuevo y mejorar la presión del servicio en las zonas más altas de las cabeceras municipales de Polonuevo y Baranoa. Durante el operativo, la empresa Triple A desplegó un equipo conformado por 31 funcionarios, entre ellos nueve cuadrillas técnicas, especialistas en irregularidades y personal jurídico. Las labores permitieron detectar y anular seis conexiones ilegales mediante silletas ciegas y abrazaderas.