Frente al compromiso de realizar una renovación urbana integral que transformará el territorio en un nuevo eje turístico, cultural y económico del sur del departamento, la Gobernación del Atlántico dio inicio a las obras del Malecón Bicentenario de Suan.

La jornada fue liderada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien destacó el impacto estratégico de esta intervención para proyectar al municipio a nivel nacional.

“Este es un proyecto que soñamos hace años y hoy comienza a hacerse realidad. Con inversiones superiores a los 24.000 millones de pesos, estamos transformando a Suan para convertirlo en un destino turístico y cultural a la altura de su riqueza histórica y folclórica. Este municipio tiene todo el potencial para proyectarse a nivel nacional, y lo que estamos haciendo es brindarle la infraestructura necesaria para lograrlo”, afirmó el mandatario.

Este proyecto tiene una intervención que se extiende a lo largo de dos kilómetros, desde el acceso del municipio por la vía Oriental hasta el embarcadero sobre el río Magdalena. Las obras articulan tres grandes zonas, pensadas para dinamizar la vida del municipio desde distintos frentes.

La primera corresponde a la zona cultural, donde se construirá una gran plazoleta para eventos masivos, con tarima profesional, camerinos y servicios complementarios, en articulación con la Casa de la Cultura.

La segunda es la zona de recorrido urbano, recreativo y deportivo, que integrará senderos peatonales, cicloruta, zonas infantiles, espacios biosaludables y mobiliario urbano, configurando un entorno seguro y accesible para el disfrute de la comunidad.

Y la tercera es la zona de aprovechamiento comercial y conexión fluvial, que incluirá espacios para la gastronomía local y un embarcadero que facilitará el intercambio de pasajeros y productos, fortaleciendo la dinámica económica del municipio y su conexión con el río Magdalena.

La alcaldesa de Suan, Karolay Calvo Rivera, resaltó el impacto de esta obra para la comunidad. “Hoy damos inicio formal a las obras del Gran Malecón del Bicentenario, un proyecto que impulsará el desarrollo económico del municipio, promoverá el turismo y se convertirá en un gran espacio de integración para niños, jóvenes y toda la comunidad de Suan”.

A su turno, el gerente de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico, Jorge Ávila, explicó que el proyecto ha sido concebido como un espacio que integra múltiples usos para garantizar su sostenibilidad social y económica. “El Malecón Bicentenario de Suan es un proyecto integral que transformará este espacio en un punto de encuentro para la cultura, la recreación y el desarrollo económico, fortaleciendo además la conexión del municipio con el río”.

El papel de la comunidad

Habitantes del municipio coincidieron en resaltar el impacto positivo que tendrá esta obra en sus vidas, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y cultural.

Yadiri Gutiérrez, residente de Suan, expresó: “Esta es una obra que trae progreso para nuestro municipio. Va a generar empleo, fortalecer la economía y beneficiar a comerciantes, artesanos y a toda la comunidad. Además, nos va a ayudar a embellecer a Suan y a atraer visitantes que también aportan al desarrollo del territorio”.

A esta voz se suman otros miembros de la comunidad que ven en el Malecón Bicentenario una oportunidad para dinamizar el comercio local, recuperar espacios para la convivencia y proyectar al municipio como un destino turístico emergente en el sur del Atlántico.

Para los habitantes, la integración de zonas culturales, recreativas y comerciales no solo mejora la calidad de vida, sino que también abre nuevas posibilidades para el emprendimiento, el fortalecimiento de la identidad local y la generación de ingresos para las familias.