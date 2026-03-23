Con el fin de retirar las ramas de árboles que entran en contacto con las líneas, la empresa Air-e Intervenida informó que ejecutarán labores de poda en el circuito Suan, el cual alimenta las localidades de Suan y Santa Lucía.

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Los trabajos se llevarán a cabo este 22 de marzo entre las 8:00 a.m. y las 5:30 p.m. De esta manera, y para facilitar las maniobras de los técnicos, se suspenderá el suministro de energía eléctrica en la zona urbana y rural de Suan, Santa Lucía y el corregimiento Algodonal.

Adicionalmente, en la línea 5124, que alimenta la zona de Santa Lucía (vía Santa Rosa), sector Las Compuertas, área de albergue de la Gobernación, se suspenderá el servicio entre las 8:05 a.m. y las 3:00 p.m.

Mientras tanto, adecuarán un punto de conexión en el sector de las calles 1B a la 4, entre carreras 2 a la 4B, en el corregimiento de Aguada de Pablo (Sabanalarga), entre las 9:05 de la mañana y las 4:40 de la tarde.

Por otra parte, se cambiarán crucetas y se ejecutarán labores de poda en el circuito Saco, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Para facilitar las maniobras en la red se suspenderá el suministro de energía en el corregimiento de El Cerito en el kilómetro 8 hasta la vía a Bocatocino, incluyendo la carretera a Alto Cerrito en el kilómetro 7, Bocatocino.

Trabajos en Barranquilla

Los técnicos de Air-e Intervenida reforzarán la línea de media tensión en el sector de la calle 64, entre las carreras 50 y 53, en el barrio El Prado, entre las 8:13 de la mañana y las 3:55 de la tarde.

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Además, entre las 8:35 de la mañana y las 5:20 de la tarde, se intervendrá la red de distribución eléctrica, en las carreras 22 y 23 con la calle 112D, en Los Olivos II.