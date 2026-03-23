Momentos de pánico vivieron los asistentes a la corraleja en Campo de la Cruz, Atlántico, en la tarde de este domingo 22 de marzo, cuando uno de los palcos se desplomó.

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El informe preliminar y en redes sociales indica que varias personas resultaron heridas, aunque las autoridades no lo confirmaron.

Hay que recordar que la población celebró el pasado fin de semana las fiestas de San José, patrono del pueblo. Este domingo fue el último día de la celebración.

En redes sociales se han difundido varios videos del momento en que las personas afectadas son auxiliadas por otros asistentes. El hecho ocurrió cerca de las 5:00 de la tarde.

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