Tener casa propia es un sueño que se ha vuelto una realidad para cerca de 3.700 familias a través del programa Mi Techo Propio, a través del cual se hace entrega de un subsidio para lograr el cierre financiero.

Frente al impacto de esta estrategia, el alcalde Alejandro Char aseguró que continúa abriendo puertas para que más hogares tengan un lugar seguro para comenzar una nueva historia.

“Con el subsidio distrital de vivienda Mi Techo Propio, actualmente, 2.496 familias están en proceso de recibir las llaves de su hogar. Tener casa propia es el sueño de miles de personas en el mundo, y en Barranquilla seguimos trabajando para hacerlo realidad”, destacó.

Con corte al 29 de abril de 2026, el programa registra 3.684 asignaciones y más de 6.000 hogares postulados. Para el Distrito, estas cifras que evidencian su alcance y la confianza de los ciudadanos en este mecanismo.

“La Alcaldía no abandona a su gente y el sueño de su gente, este es el principio de la vida digna, de la verdadera vida digna. Qué padre de familia no tiene como sueño comprar una vivienda para sus hijos, que sea el patrimonio de la familia, la estabilidad de la familia”, anotó el mandatario distrital.

En ese sentido, el alcalde recalcó que “en total, hemos asignado más de $96 mil millones para transformar vidas y abrir nuevas oportunidades. O sea, esto es construir patria, esto es construir calidad de vida, esto no es un lujo”.

Para este 2026, la Alcaldía de Barranquilla proyecta la asignación de 2.500 subsidios, con una inversión cercana a los $100.000 millones, “consolidando una política pública que no solo facilita la compra de vivienda, sino que también mueve la economía local y dinamiza el sector de la construcción”.

Cabe recordar que, el pasado 27 de marzo de 2026, el alcalde Alejandro Char firmó el decreto No. 0158, mediante el cual se actualizaron los montos del subsidio distrital Mi Techo Propio, reafirmando el compromiso con el acceso a vivienda digna para las familias barranquilleras.

Tal es el caso de Jennifer Taborda, una de las beneficiarias del programa, destacó que este subsidio fue clave para contar con su vivienda propia.

“Hace 2 años yo venía ahorrando porque duré 40 años pagando arriendo y mi sueño era tener mi casa propia. Doy gracias por este sueño, por el subsidio Mi Techo Propio, porque si no hubiese sido por ese subsidio, yo no tenía para sacar más plata. Ya sé que lo que voy a pagar es mío, no es un saco roto, como dicen por ahí”.