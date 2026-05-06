La controversia que rodea el proceso de subasta del antiguo inmueble de Titos Bolos, ubicado en el norte de Barranquilla, suma un nuevo lío judicial que pone en entredicho el desalojo de la iglesia Vida Abundante por una “ocupación irregular”.

La Fundación Cristiana Latinoamericana de Colombia – Iglesia Vida Abundante, quien ocupa varios locales del predio, presentó un recurso de reposición para suspender el proceso “de manera inmediata”, teniendo en cuenta que la diligencia fue citada para el próximo 7 de mayo.

La comunidad religiosa argumentó que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) no tiene la competencia para ejercer una toma del predio o desalojo por motivos de presunta ocupación irregular o mora en los cánones de arrendamiento.

“Ellos tienen facultades para recuperar físicamente algunos bienes, pero cuando hubo contratos de arrendamiento y hasta una presunta mora pendiente, el asunto no se puede tratar como ocupación irregular. La administración debe extremar las garantías del debido proceso”, contó Fernando Rodríguez, abogado y veedor ciudadano en el caso.

Puso de presente que “hay un antecedente del Tribunal Superior de Medellín donde se evidencia las limitaciones en las facultades policivas de la SAE para recuperar un inmueble debido a la mora en el pago de cánones. Esta reseña indica que esta entidad terminó unilateralmente un contrato de arrendamiento por mora, sin notificación adecuada”.

También agregó que “la importancia del debido proceso en este caso radica en que hay una mora pendiente en arrendamientos porque la misma administradora del predio no hacía mantenimiento ni vigilancia al mismo, por lo que la iglesia tuvo que invertir para garantizar su operación cuando no era una responsabilidad de ellos”.

Sumado a esto, el abogado también sacó a relucir que la Corte Constitucional “reconoce la relevancia de los bienes destinados al culto religioso, a los cuales se les debe garantizar la continuidad de sus actividades, la protección de sus derechos y la participación de un garante en el proceso como la Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior”.

Posición de la SAE

Ante los recursos interpuestos por la congregación religiosa, la Sociedad de Activos Especiales confirmó que el desalojo del predio sigue en firme para este jueves a las 8.00 a. m.

“Las decisiones de los jueces han respaldado la continuidad del proceso de comercialización”, sostuvo la entidad.

Por otro lado, aseguró que la subasta avanza en la etapa de recepción de ofertas.