El alcalde Alejandro Char anunció que tras completar la nivelación de la arena e instalar el sistema de riego, comenzaron con la siembra manual y el proceso de fertilización para que la grama tome forma.

“Muy pronto, el supermetro estrenará cancha. Ya iniciamos la siembra del nuevo césped. Luego de completar la nivelación de la arena y dejar en funcionamiento el sistema de riego, hoy comenzamos la siembra manual, para luego continuar con el proceso de fertilización que permitirá que la grama agarre raíz”, dijo Char.

El mandatario de los barranquilleros señaló que mientras la infraestructura del estadio sigue avanzando, se está dando paso a la transformación que tendrá su cancha. “Estamos transformando la cancha, que también cuenta con sistemas de drenaje que garantizan su rendimiento. Además, en los próximos días integraremos la parte híbrida. El Metro estará a la altura de los mejores estadios del mundo.

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Agregó que: “no solamente la estructura está avanzando a muy buena velocidad, la ampliación como tal, sino que ya estamos sembrando el nuevo césped del Metropolitano. Bajo esto hay toda una estructura de drenaje, de riego, de tipo de material para que cuando llueva muy fuerte esto drene muy bien, el jugador no sufra, la cancha no sufra”, explicó el mandatario durante su visita.

Es importante mencionar que las obras, que permitirán ampliar el número de asistentes, atraer importantes campeonatos de fútbol internacional, así como grandes conciertos, se desarrollan desde diferentes frentes de trabajo.

Además de la siembra de la nueva grama, el Distrito continúa con la instalación de graderías prefabricadas y fundidas en sitio, se trabaja en 10 de los 12 túneles de acceso nuevos que tendrá el escenario, se ejecutan trabajos de instalación de estructura metálica para el nuevo edificio VIP y con la estructura de lo que será el nuevo museo del Junior y la Selección Colombia.

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La nueva sala de prensa y camerinos también están siendo intervenidos, así como también se adelantan trabajos de mampostería y acabados de las nuevas baterías sanitarias del escenario.