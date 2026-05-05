Las inscripciones para ser parte del programa de la Institución Universitaria de Barranquilla en los barrios ya se encuentran abiertas con mil cupos disponibles. La Alcaldía Distrital informó que hasta el próximo 7 de mayo los egresados de colegios públicos y privados de la ciudad tendrán la oportunidad de acceder a esta convocatoria.

En ese sentido, el alcalde Alejandro Char dio a conocer que los beneficiarios podrán formarse en administración de negocios u otras áreas.

“Le seguimos apostando a que la educación superior de calidad llegue a todos los rincones de Barranquilla, porque cuando un joven sale adelante, avanza por toda la ciudad. De esta manera, podrán formarse en Inteligencia de Negocios, Administración de Negocios Internacionales, Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo y muchos más, cerca de su comunidad”, comentó.

Agregó que “ten en cuenta que las clases de este proyecto se alternarán entre la sede de tu preferencia y nuestros campus de Barranquilla y Soledad”.

De esta manera, algunos de los requisitos para inscribirse en la convocatoria es ser bachiller y ciudadano colombiano o extrenjero interesado en cursar alguno de nuestros programas académicos de pregrado.

De igual manera, los interesados en cursar el programa de Licenciatura en Educación Básica Primaria lo podrán hacer sin ser Normalista Superior.

Por otro lado, el inicio de clases se llevará a cabo el 19 de mayo. Las clases se impartirán de lunes a viernes de 5:00 a 9:00 p.m. y los sábados en jornada diurna.

Cabe resaltar que la convocatoria no tiene límite de edad y consiste en una beca del 100% para la carrera.

Los interesados pueden conocer más información en el siguiente link: https://www.unibarranquilla.edu.co/academia/iub-al-barrio

Sedes de IUB al Barrio

IED LAS FLORES - KR 82 No. 107-55

IED SANTA MAGDALENA SOFIA - San Salvador - CL 84B No. 76-82

IED BETSABE ESPINOSA - La Pradera - CL 120 No. 25 77

IED MARCO FIDEL SUAREZ - La Magdalena - KR 6 B No. 36 B 46

IED CALIXTO ÁLVARES - Las Nieves - KR 15 No. 21 11

IED CAMILO TORRES - Lucero - KR 33 No. 45 71

IED MARÍA CANO -El Campito - KR 8 G No. 35 A 33

IED PIES DESCALZOS - La Playa - CL 14 No.17 80

IED SAN GABRIEL - Boyacá - KR 19 No. 35 58

IED ALEJANDRO OBREGÓN - Modelo - CL 52 No. 55 21