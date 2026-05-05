El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, presentó el proyecto ‘Negocios más internacionales’, respaldado por recursos del Sistema General de Regalías y dirigido a 50 micro, pequeñas y medianas empresas del Atlántico, el cual tiene por objetivo de proyectar al departamento como un hub de comercio internacional.

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Esta iniciativa se desarrolla en alianza con la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Comisión Regional de Competitividad.

Según datos de Acopi y el Observatorio Nacional de la Mipyme, el número de empresas exportadoras en el Atlántico cayó de 653 en 2023 a 593 en 2024, y solo el 10.5 % de las mipymes exporta actualmente, una cifra inferior al 15.3 % registrado en 2018.

“Nuestro propósito es impulsar nuevas oportunidades de crecimiento para las mipymes de la región, creando una ruta real de internacionalización para pequeños y medianos empresarios. Queremos dotarlos de herramientas poderosas necesarias para que se conviertan en exportadores y poder llevar más productos y servicios del Atlántico a nuevos mercados internacionales”, resaltó Verano.

El gobernador agregó que el reto es que las empresas “cambien el chip mental. Esto es clave para que las empresas que atienden el mercado local, con un tamaño reducido, puedan pensar en grande y apuntarle a abarcar los mercados internacionales. Nosotros estamos dispuestos a invertir para darles los apoyos básicos necesarios y que puedan transformarse en exportadores con mayores ingresos y fortalecimiento empresarial”.

Verano destacó que el departamento tiene la capacidad instalada y potencial exportador para consolidarse como un hub de comercio internacional, principalmente, por su ubicación a orillas del río Magdalena y el mar Caribe.

“Tenemos el puerto de Barranquilla, el aeropuerto Ernesto Cortissoz, y el Corredor Logístico del Atlántico que estamos consolidando como clave para el comercio, la industria y la generación de empleo. Tenemos universidades de clase mundial, talento joven, y empresarios con productos y servicios que el mundo quiere comprar”, aseguró.

La directora de Acopi Atlántico, Rosmery Quintero, indicó que las empresas beneficiarias recibirán durante 24 meses un diagnóstico de brechas y una hoja de ruta a medida, que incluye misiones comerciales, inteligencia de mercado y asistencia técnica especializada.

“Muchas mipymes no tienen la capacidad financiera para proyectar una internacionalización. Con recursos de regalías del departamento, queremos suplir esa necesidad y aumentar el número de empresas que exporten desde el Atlántico para el mundo, porque eso nos genera mayor desarrollo, mejor poder adquisitivo, generación de empleo y la sostenibilidad de las empresas”, sostuvo Quintero.

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El llamado a las empresas interesadas en participar es a que registren su diagnóstico ante Acopi, entreguen la carta compromiso hasta el 7 de mayo y cumplan con todo el procedimiento para acceder a los recursos.