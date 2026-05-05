Con el propósito de avanzar en el plan de mantenimiento preventivo del servicio de energía, la empresa Air-e Intervenida informó que para este miércoles se ejecutarán obras menores en un sector del barrio San Felipe.

Los trabajos se adelantarán en el sector de la carrera 23 con la calle 64, entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde por lo que extiende el llamado a la comunidad del sector a estar preparados para la interrupción del servicio.

Mientras tanto, se realizarán breves maniobras en el horario de 11:00 de la mañana a 11:30 de la mañana y de 2:30 de la tarde a 3:00 de la tarde, en los sectores de la calle 6 a la 28, con las carreras 21 a la 40, en los barrios Centro, San Roque, Rebolo, Montes y Plaza del Pescado.

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Adicionalmente, en caso de sobrecarga, es posible que se presenten interrupciones entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana en el circuito Río 10. De igual manera, en el circuito Río 11, es posible que haya interrupciones por condiciones operativas entre las 11:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde.

La empresa Air-e Intervenida extendió la invitación a a los usuarios a comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal webde empresa.

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Es importante recordar que esta compañía fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde hace 18 meses y las deudas ascienden a $2,2 billones. Sin embargo, a la fecha, su situación, en vez de mejorar, es cada vez más preocupante.

A lo largo del proceso, los gremios y expertos han propuesto acciones que permitan garantizar su estabilidad en el corto plazo.