En el municipio de Soledad, un grupo de personas privadas de la libertad está contribuyendo a la recuperación y embellecimiento de entornos educativos, como parte de un proceso de resocialización impulsado por la Alcaldía, a través de la Secretaría de Educación, en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La iniciativa, enmarcada en las políticas de justicia restaurativa y el programa de tratamiento penitenciario, vincula a internos próximos a cumplir sus condenas en jornadas de limpieza, mantenimiento y adecuación de espacios dentro de la Institución Educativa Inem.

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Estas actividades buscan no solo mejorar la infraestructura escolar, sino también fomentar el sentido de pertenencia y el cuidado de lo público mediante un componente de educación ambiental.

El programa hace parte de una estrategia liderada a nivel nacional por el Ministerio de Justicia y la Dirección General del Inpec. Según cifras oficiales, más de 650 personas privadas de la libertad han participado en este tipo de jornadas en distintas regiones del país, siempre bajo la supervisión del personal de custodia.

La secretaria de Educación de Soledad, Carolina Correa, destacó el impacto de esta iniciativa e invitó a otras entidades a sumarse.

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“Extendemos la invitación a instituciones públicas y privadas del municipio que requieran intervención en sus espacios, ya que estas personas están en disposición de aportar su trabajo como una forma de devolverle a la sociedad y resarcir el daño causado”, afirmó.

Cabe mencionar que con este tipo de acciones, la administración municipal busca fortalecer procesos de reintegración social, al tiempo que mejora las condiciones de los espacios educativos para la comunidad.