El Juzgado Quince Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla decretó la preclusión y extinción de la acción penal en favor de cinco ciudadanos investigados por diversos delitos informáticos, al determinar que operó el fenómeno jurídico de la prescripción.

La decisión fue adoptada durante audiencia virtual realizada el pasado 24 de abril, presidida por el juez Franklin de Jesús Bedoya Mora, quien analizó la solicitud presentada por la Fiscalía.

Los beneficiados con la medida fueron Andrés Paba Cepeda, Teddy Enrique Gutiérrez Arévalo, Ricardo Antonio Camargo Galindo, Luis Carlos Galán Peña y Saylin María Romo Tangarife, quienes eran investigados desde años atrás.

De acuerdo con el análisis del despacho, la solicitud de preclusión se fundamentó en los artículos 331 y 332 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con las normas que regulan la prescripción de la acción penal. El juez concluyó que el Estado perdió la facultad de continuar con la persecución penal debido al vencimiento de los términos establecidos por la ley.

Finalmente, el juzgado indicó que contra esta decisión procedían los recursos de ley, aunque durante la audiencia no se interpusieron. Con ello, se cerró este proceso judicial al menos en lo relacionado con los delitos que fueron objeto de preclusión por prescripción.