Mauricio Camacho, abogado de la ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, pidió este miércoles la preclusión del proceso contra su cliente por el escándalo de corrupción en la Ungrd.

Lo anterior debido a que, argumentó, no existe una base jurídica para soportar el delito de tráfico de influencias.

En medio de las audiencias preparatorias, Camacho afirmó que tanto en la audiencia de imputación de cargos como en la presentación del escrito de acusación, se han presentado modificaciones sustanciales a los hechos que soportan el punible en cuestión.

Para el legista, los hechos “no ocurrieron”.

No obstante, la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de víctimas se opusieron a la solicitud de la defensa.