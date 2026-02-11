Irene Vélez, ministra de Ambiente y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), aseguró en diálogo con La FM que la represa de Urrá no ha cumplido en su totalidad con los requerimientos ambientales establecidos, lo que motivó la apertura de un procedimiento sancionatorio.

Asimismo, tras identificar que la operación del embalse superó los límites de volumen máximo permitidos, reduciendo así su capacidad para manejar el exceso de agua de las recientes lluvias. Además, la funcionaria señaló la relación entre la apropiación ilegal de tierras en el bajo Sinú y los desbordamientos que afectan la región.

Además, Vélez indicó que los problemas se dieron en un contexto de “imprevisibilidad climática”, ya que el evento ocurrió fuera del período habitual de lluvias. No obstante, enfatizó que la represa no operó conforme a lo exigido por la licencia ambiental. “El comportamiento de la represa no se ha acotado del todo a sus obligaciones ambientales”, afirmó, confirmando que la ANLA ya inició un procedimiento formal por presuntas fallas en la operación del embalse.

La ministra señaló que los controles de la ANLA detectaron que Urrá incumplió reiteradamente el límite máximo de almacenamiento. “Hemos identificado que la represa violó de manera persistente el volumen máximo permitido, llegando a un 27 % de incumplimiento en los últimos cuatro meses”, explicó. Este exceso, agregó, provocó que la represa perdiera capacidad para amortiguar el volumen de agua que ingresó con las lluvias recientes.

Por otro lado, sobre los niveles del embalse, Vélez confirmó que se registró un sobrepaso respecto al límite autorizado. “Técnicamente lo llamamos volumen máximo, que es un límite declarado directamente por la represa, y hubo un sobreembalsamiento en relación con ese límite”. La ministra indicó que, sin ese margen de regulación, no existía un “colchón” suficiente para controlar los aportes de agua.

En cuanto a otras centrales hidroeléctricas del país, Irene Vélez señaló que, por instrucción del presidente, se realiza un seguimiento exhaustivo con reportes dos veces al día. “El presunto incumplimiento ambiental se evaluará en todas las represas con comportamientos similares”, y aclaró que, hasta el momento, “Urrá es la única que está sobreembalsada”, aunque Hidroituango también presentó esta situación durante cinco días al inicio de la contingencia.

Vélez recordó que la responsabilidad principal de un embalse recae sobre su operador. “La primera responsabilidad es del operador de la represa; ellos deben responder ante el país en dimensiones administrativas y fiscales”, indicó. Agregó que XM y el CNO también tienen un rol en la supervisión del sistema eléctrico, mientras que la ANLA se encarga del seguimiento ambiental, en algunos casos diariamente.

Respecto a las inundaciones, la ministra precisó que la investigación abarca tanto la operación del embalse como factores territoriales. “La ANLA investiga irregularidades en la operación del embalse. No obstante, hay otras corresponsabilidades en las inundaciones que tienen que ver con cómo se ha restringido el paso del agua en el Sinú”,

Y añadió que “desde 1993 ha habido un proceso de desecamiento de humedales y ciénagas para acaparar tierras ilegalmente, construyendo diques y muros para poner vacas, lo cual también se vincula al poder político regional”.

Sobre el nuevo régimen sancionatorio, Vélez explicó que se invierte la carga de la prueba, obligando a Urrá a demostrar que actuó correctamente. “Con esta reglamentación la carga de la prueba la tiene Urrá para demostrar que operó bien”, y destacó que “cambian los valores de las sanciones”, con el objetivo de que los usuarios de licencias ambientales sean más responsables y “evite el daño ambiental”.

Finalmente, la ministra aseguró que la composición accionaria de la empresa no altera el procedimiento. “Buscamos mantener una neutralidad valorativa”, afirmó.

Además, reiteró que Urrá deberá responder sobre su operación, al tiempo que cuestionó quienes desconocen información técnica. “No es responsable negar una situación fáctica que es de conocimiento público en la plataforma de XM, donde se evidencia la presunta violación de la curva guía máxima”.