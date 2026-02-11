La Procuraduría informó este miércoles en un comunicado que a raíz de las intensas lluvias, precipitaciones e inundaciones en el departamento de Córdoba, pidió a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), Empresas Sociales del Estado (ESE), la Superintendencia de Salud y las entidades territoriales adoptar y ejecutar planes de acción para la mitigación, atención y gestión de la emergencia ambiental y la salud de la población.

Solicitó el Ministerio Público a las EPS con afiliados en el territorio en emergencia la implementación de acciones para priorizar y atender a la ciudadanía en medio de esta calamidad con especial énfasis en niños, gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas; también, la atención en urgencias, la activación de las rutas, el suministro de medicamentos e insumos, entre otros.

Igualmente, la autoridad disciplinaria requirió a las secretarías de salud departamental y municipal trabajar articuladamente con las autoridades y demás actores del sector salud y ejecutar una vigilancia epidemiológica relacionada con la emergencia, brigadas de vacunación, coordinar la red pública y privada para la prestación de servicios de salud, etc.

Por último, el organismo de control exhortó a los funcionarios de la Superintendencia Nacional de salud ejercer control y vigilancia sobre las EPS y cada uno de los participantes del sistema de salud que operan en Córdoba, adelantar acciones preventivas y de seguimiento en las posibles fallas o si estas persisten y garantizar el derecho a la salud de los usuarios en la zona.

