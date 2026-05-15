La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó este viernes un proyecto de resolución, para sus respectivos comentarios, en el que plantea restricciones más estrictas sobre la promoción, publicidad, exhibición y venta de productos de tabaco y dispositivos electrónicos de nicotina, incluidos los vapeadores.

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Cabe señalar que estos elementos han venido ganando terreno en el mercado en los últimos años, especialmente entre jóvenes. Sin embargo, la SIC promete abrir una nueva gran discusión en Colombia entre organizaciones de salud pública, expertos en control del tabaquismo y la industria tabacalera.

El documento plantea además cerrar una falta de sentido regulatorio que se ha prolongado durante más de una década y que, según distintas organizaciones de salud y autoridades, ha permitido interpretaciones un poco ambiguas sobre cómo pueden exhibirse y comercializarse estos productos en establecimientos físicos y plataformas digitales.

Aunque el debate sobre este tema parece meramente lingüístico o técnico, en realidad tiene muchas implicaciones jurídicas, comerciales y de salud pública.

La SIC indicó en su momento que exhibir un producto no era necesariamente promocionarlo. Bajo esa postura, consideraba posible regular la manera en que los cigarrillos podían mostrarse al público cumpliendo las prohibiciones legales de publicidad.

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Sin embargo, el Consejo de Estado acogió una visión distinta, apoyada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en las directrices del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, argumentando que la exhibición visible de productos de tabaco podía constituir, en sí misma, una forma de promoción.