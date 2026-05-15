Prosperidad Social anunció el inicio de los pagos correspondientes al ciclo 2 de 2026 del programa Renta Joven.

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La entrega de los recursos comenzará el próximo 19 de mayo y beneficiará a 124.598 participantes en todo el país.

La inversión destinada para este ciclo supera los 64.577 millones de pesos e incluye incentivos para estudiantes de instituciones de educación superior y aprendices del SENA.

Prosperidad Social La entrega de los recursos comenzará el próximo 19 de mayo y beneficiará a 124.598 participantes en todo el país.

Según informó la entidad, los estudiantes universitarios recibirán recursos por permanencia y excelencia académica correspondientes al segundo semestre de 2025. Por su parte, los aprendices del SENA obtendrán pagos relacionados con diciembre de 2025 y enero de 2026.

Fechas de pago de Renta Joven para quienes reciben abono en cuenta

Un total de 97.892 jóvenes registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán la transferencia directamente en sus cuentas bancarias de forma escalonada según el último dígito del documento de identidad:

19 de mayo: documentos terminados en 1, 2 y 3

20 de mayo: 4, 5 y 6

21 de mayo: 7 y 8

22 de mayo: 9 y 0

Un total de 97.892 jóvenes registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) recibirán la transferencia directamente en sus cuentas bancarias de forma escalonada según el último dígito del documento de identidad

Pago por giro de Renta Joven: fechas y puntos habilitados

Los 26.706 beneficiarios que cobran mediante giro podrán reclamar el dinero entre el 19 y el 28 de mayo en puntos autorizados de SuperGiros y SuRed en todo el país.

Prosperidad Social recordó que para este ciclo no habrá ampliación en las fechas de entrega, por lo que los participantes deberán retirar el incentivo dentro del plazo establecido.

#EsNoticia 👩🏻👨🏼‍🦱 | Este martes 19 de mayo iniciamos la entrega de las transferencias del ciclo 2 de #RentaJoven🫰🏼💲🏧. Los participantes con abono a cuenta bancaria podrán retirar el recurso desde el 19 de mayo, quienes retiran por giro, podrán hacerlo desde la misma fecha y hasta… pic.twitter.com/2yoaEwS6dK — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) May 14, 2026

Registro de productos bancarios para próximos pagos de Renta Joven

La entidad también informó que desde el 19 de mayo y hasta el 15 de junio estará habilitado el proceso para registrar productos financieros en el Portal del Joven.

Este trámite permitirá que quienes actualmente cobran por giro puedan recibir futuras transferencias mediante abono en cuenta a partir del ciclo 3 de 2026.

Los participantes deberán ingresar al portal oficial con usuario y contraseña para realizar el proceso.

Prosperidad Social Renta Joven

Asimismo, entre el 19 y el 27 de mayo también estará disponible la actualización de novedades para los beneficiarios. Los jóvenes podrán realizar procesos como: actualización de datos personales, cambio de programa de formación, solicitud de aplazamiento, retiro del programa, subsanación de suspensión por condiciones socioeconómicas y registro de grado de bachiller.