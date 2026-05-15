El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó que este jueves radicó junto al Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el recurso de súplica contra el auto del Consejo de Estado del 11 de mayo que suspendió el traslado de los recursos de afiliados pensionados a Colpensiones.

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“Lo diremos las veces que sea necesario: los ahorros pensionales pertenecen a las y los trabajadores, no a los fondos privados. No es viable que Colpensiones pague miles de pensiones mientras los fondos conservan los recursos y siguen obteniendo rendimientos financieros sobre ellos”, escribió Sanguino en su cuenta de X.

Agregó que “si este camino continúa, el mensaje sería gravísimo: que el ahorro pensional pertenece al capital financiero y no a quienes trabajan y cotizan todos los días. Defender el sistema público pensional es defender los derechos de las y los trabajadores y pensionados de Colombia”.

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🚨 Atención, trabajadoras y trabajadores de Colombia. Hoy, desde @MinTrabajoCol junto a @MinHacienda y el Gobierno del presidente @petrogustavo, radicamos el recurso de súplica contra el auto del Consejo de Estado del 11 de mayo que suspendió el traslado de los recursos de… pic.twitter.com/HPan5cNAtx — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) May 15, 2026

Esto luego de que el pasado lunes el Consejo de Estado decidiera suspender provisionalmente el traslado de alrededor de $5 billones, que corresponden a los ciudadanos que se cambiaron del régimen privado al público, y que se iba a hacer desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

Ante esta medida, el presidente Gustavo Petro anunció el miércoles durante un consejo de ministros que “impartirá” nuevos decretos y resoluciones para proteger los ahorros de los colombianos.

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Según el mandatario, con esta decisión del alto tribunal “se está vulnerando la Constitución de Colombia y se está vulnerando el mandato del pueblo colombiano”.

“Entonces, en esa medida, voy a impartir nuevos decretos y resoluciones en virtud de esta función constitucional para defender el ahorro del público, tanto en EPS, que son aseguradoras y reciben cotizaciones del público, que ahora son trabajadores (...) y en relación a los fondos privados de pensiones”, sostuvo Petro.

El jefe de Estado señaló que “no puede aceptar la decisión” del Consejo de Estado sobre la suspensión del traslado pensional.

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“El jueves dijeron que el lunes iban a consignar cinco billones de pesos que adeudan de los actuales pensionados que se habían trasladado de acuerdo a la ley a Colpensiones. De pronto no apareció el giro, sino que apareció fue una medida cautelar impidiendo el giro. Yo no puedo aceptar esa decisión”, agregó.

A su turno, el ministro Antonio Sanguino indicó que la suspensión del Decreto 415 pone en riesgo “el mínimo vital” de 25.000 pensionados.

Según explicó, la decisión genera una doble pertenencia a regímenes prohibida por la Ley 100 al mantener los ahorros en fondos privados mientras los trabajadores ya se trasladaron a Colpensiones.