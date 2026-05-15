Al menos seis miembros del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas Farc, murieron este jueves en un combate con el Ejército Nacional en el municipio de Belalcázar, en el departamento del Cauca (suroeste), informaron fuentes castrenses.

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“Esta acción ofensiva deja hasta el momento la neutralización de seis integrantes de este grupo residual, cuyo cabecilla es alias Fernando Gómez”, señaló el Ejército en la red social X.

Los disidentes eran miembros del grupo Ismael Ruiz, que hace parte del Bloque Isaías Pardo del EMC, agregó la información.

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El Ejército detalló además que “las operaciones continúan en la zona con el objetivo de consolidar el área, verificar la situación y establecer plenamente las identidades de los abatidos”.

#EsNoticia | En Belalcázar, #Cauca, tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacional de @Ejercito_Davaa, junto a la @PoliciaColombia, lograron la neutralización de seis integrantes de la Estructura Residual Ismael Ruíz.



Dentro de los sujetos neutralizados se… pic.twitter.com/TnhJIXXWqG — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 15, 2026

En las últimas semanas, el EMC ha perpetrado varios ataques en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde han sido lanzados explosivos contra instalaciones militares y policiales.

El Cauca, ubicado entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, ha sido durante décadas uno de los epicentros del conflicto armado en el país, una situación que no se revirtió tras el acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y que en los últimos años se ha agravado por el fortalecimiento de estos grupos armados ilegales.

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El EMC, entre tanto, está liderado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.