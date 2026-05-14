El Gobierno Nacional oficializó el nombramiento de Diego Andrés Salcedo Monsalve como nuevo presidente de la Fiduciaria La Previsora S.A. (Fiduprevisora), entidad encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), responsable de financiar la salud y las prestaciones sociales de los maestros en Colombia.

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La llegada de Salcedo se produce en un momento de alta presión institucional para la fiduciaria, debido a las dificultades que ha enfrentado el nuevo modelo de salud del magisterio implementado desde mayo de 2024, el cual ha generado múltiples quejas por parte de los afiliados y llamados de atención de organismos de control.

Diego Andrés Salcedo reemplazará en el cargo a Vanessa Gallego Peláez, quien salió de la entidad a mediados de abril, en medio del paro nacional convocado por el magisterio.

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Mientras se concretaba la designación definitiva, la dirección de Fiduprevisora quedó temporalmente bajo la responsabilidad de Rosa Dory Chaparro Espinosa, jefa jurídica del Ministerio de Hacienda.

La entidad juega un papel central en el manejo financiero del sistema de salud de los docentes, debido a que administra los recursos del Fomag y coordina la contratación con la red de prestadores de servicios médicos.

La experiencia de Diego Salcedo en el sector público y jurídico

Salcedo Monsalve es abogado, cuenta con una maestría en Derecho y una especialización en Regulación y Gestión en TIC y Telecomunicaciones. Su trayectoria profesional supera los 15 años y ha estado vinculada principalmente al sector público.

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Entre 2008 y 2013 trabajó en la Rama Judicial como auxiliar judicial y sustanciador. Posteriormente, se vinculó al Ministerio de Hacienda como contratista de la Subdirección Jurídica, labor que desempeñó, con algunas interrupciones, hasta 2017.

Más adelante ocupó cargos relacionados con el sector tecnológico y de conectividad en el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FONTIC) y en el Viceministerio de Conectividad entre 2020 y 2024.

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Antes de asumir la presidencia de Fiduprevisora, se desempeñó como asesor externo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) entre abril y diciembre de 2025.

Según su hoja de vida, acumula cuatro años y ocho meses como servidor público, además de experiencia como independiente y en el sector privado.

La crisis del modelo de salud docente marca el inicio de su gestión

El nuevo presidente asumirá la conducción de Fiduprevisora en medio de las dificultades derivadas del modelo de salud del magisterio que comenzó a operar en mayo del año pasado.

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Con la reforma implementada, se eliminó el esquema de operadores regionales y la fiduciaria pasó a contratar directamente con miles de prestadores de servicios de salud en diferentes regiones del país.

La transición ha estado acompañada por problemas operativos y contractuales. En departamentos como Antioquia, algunos prestadores limitaron la atención debido a desacuerdos en contratos y retrasos en pagos.

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Las críticas al sistema también motivaron actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, que a mediados de abril solicitó explicaciones al Fomag y a Fiduprevisora sobre las fallas en la prestación del servicio.

El organismo de control pidió información financiera y detalles de la red de prestadores contratados, tras advertir un incremento en las quejas relacionadas con entrega de medicamentos, asignación de citas médicas y atención general a los afiliados.

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A esto se suman las exigencias de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que ha solicitado auditorías independientes frente a denuncias sobre presuntos pagos irregulares y debilidades en la defensa jurídica del sistema de salud docente.