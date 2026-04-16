La Procuraduría General de la Nación hizo un nuevo llamado de atención al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por incumplimientos y la “deficiente” prestación del servicio a los maestros oficiales, quienes se movilizaron el miércoles 15 de abril en el marco del paro nacional convocado por Fecode para exigir mejor atención en salud.

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A través de un comunicado, el Ministerio Público expresó su preocupación por la persistencia de fallas en el esquema de contratación de la red de prestadores, “lo que ha generado incertidumbre en la prestación del servicio”.

En sus acciones preventivas y luego de varias mesas técnicas de seguimiento a la implementación del nuevo modelo de salud, que empezó a regir en mayo del 2024, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública y la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social encontraron irregularidades en la contratación.

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“Sin la actualización de contratos formales, se viene operando el sistema mediante actas de continuidad o instrumentos precontractuales que podrían traer riesgos jurídicos, administrativos y patrimoniales para el sistema”, advirtieron.

Agregó el ente de control que la situación de ineficiencia del Fomag se agudiza con el incremento de peticiones, quejas y reclamos por las dificultades en la entrega de medicamentos, trámites de citas médicas, transportes de pacientes y prestación oportuna de servicios.

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Ante este panorama, la Procuraduría hizo nuevos requerimientos no solo a las directivas del Fomag, sino también a la Fiduprevisora, para que entregue soportes financieros de la entidad y un detallado informe de la contratación de la red de prestadores de servicios de salud para las vigencias 2024 a 2026.