En medio de las dudas generadas últimamente, el Gobierno Nacional aclaró si tener vivienda propia es motivo para salir del Sisbén o perder los subsidios.

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La preocupación surge por los cambios que hay ahora en su clasificación para el acceso a ayudas estatales.

El Departamento Nacional de Planeación explicó que la propiedad de un inmueble, por sí sola, no afecta la permanencia en el sistema.

Cortesía En medio de las dudas generadas últimamente, el Gobierno Nacional aclaró si tener vivienda propia es motivo para salir del Sisbén o perder los subsidios.

Esto significa que millones de familias, incluidos campesinos y pequeños propietarios, pueden seguir recibiendo beneficios sin problema.

¿Cuándo sí influye que tenga vivienda y que esté en el Sisbén?

El factor clave no es tener casa, sino si esa propiedad genera ingresos. Según la entidad, solo en los casos en que el inmueble produzca rentabilidad económica registrada oficialmente, podría impactar la clasificación dentro del sistema.

Es decir, si la vivienda no genera dinero, no modifica el acceso a subsidios.

Alcaldía de Barranquilla El factor clave no es tener casa, sino si esa propiedad genera ingresos. Según la entidad, solo en los casos en que el inmueble produzca rentabilidad económica registrada oficialmente, podría impactar la clasificación dentro del sistema.

Otra de las aclaraciones importantes es que el Sisbén y el catastro multipropósito funcionan de manera independiente.

El catastro se encarga de registrar características técnicas de los predios, como ubicación o tamaño, pero no define directamente quién recibe ayudas del Estado.

Por eso, el avalúo de una vivienda no cambia automáticamente el puntaje ni la categoría del hogar.

¿Cómo se clasifica en el Sisbén?

El sistema clasifica a los hogares en grupos A, B, C y D, según sus condiciones socioeconómicas.

Esta categorización depende principalmente de los ingresos registrados en el Registro Universal de Ingresos, no del valor de los bienes.

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Las autoridades insisten en la importancia de mantener los datos actualizados para evitar confusiones o interpretaciones erróneas.