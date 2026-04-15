Fecode, el sindicato que agrupa a los maestros de Colombia, convocó a sus afiliados a una nueva jornada de protestas este miércoles 15 de abril en todo el país, para reclamar una atención más digna en salud a cargo de la Fiduprevisora.

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Estas manifestaciones del magisterio colombiano se llevarán a cabo en Barranquilla y otras ciudades del país, tal como lo confirmó la Asociación de Educadores Distritales de Barranquilla (Adeba), señalando que se unirá al paro nacional.

Por su parte, Raúl Vásquez, presidente de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), manifestó: “Este miércoles 15 de abril el magisterio volverá a salir a las calles, y es el magisterio de todo el país, el magisterio colombiano, a exigirle y reclamar a la Fiduprevisora y a los mercaderes de la salud por la atención médica digna y oportuna”.

¿Cuál es el motivo del paro nacional?

Los sindicalistas explican que se toman de nuevo las calles ante la “grave crisis” en la atención en salud del magisterio. Para Fecode la principal responsabilidad recae en la Fiduprevisora, la entidad encargada de administrar su sistema de salud, donde “persisten demoras, trabas y negaciones en la prestación de servicios, así como dificultades en el acceso a medicamentos, citas, exámenes, cirugías y tratamientos”.

Asimismo, la protesta busca visibilizar que la inseguridad es un factor que vulnera los derechos de los niños, los docentes y la ciudadanía en general, por lo que se ha hecho un llamado urgente a las autoridades para intervenir de manera efectiva.

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Esto tras las recientes amenazas que han recibido algunas escuelas públicas del país, entre ellas, tres del municipio atlanticense de Soledad.

Fecode

Puntos de concentración

En la región Caribe, la principal movilización fue citada a las 8:00 a.m. frente a la sede de la Alcaldía de Soledad (Atlántico), punto donde se concentrarán los docentes de Barranquilla y otros municipios, en el marco de un cese de actividades académicas en las instituciones públicas.

En Bolívar, el Sindicato Único de Educadores (Sudeb) se sumará a la movilización. La organización informó que la actividad principal se desarrollará en Cartagena, en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, conocida como Colegio Departamental, desde las 8:00 a.m.

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En Medellín, los maestros se concentrarán en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), a las 10:00 a. m..

Las concentraciones en Bucaramanga están programadas a las 8:30 a. m., en Puerta del Sol, en la carrera 27.

Por su parte, en Cali los maestros están citados en la Estación del Ferrocarril, a las 9:00 a. m.

En Bogotá, las marchas arrancarán del Parque Nacional, a las 9:00 a. m..

Cabe señalar que las marchas en todo el país recorrerán las vías principales, y finalizarán en plazas públicas y sedes de gobiernos locales.