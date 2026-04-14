El Consejo de Estado dejó en firme la decisión que tomó en febrero pasado de suspender de manera provisional los efectos del decreto que estableció el incremento del salario mínimo para 2026.

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Cabe recordar que el Gobierno nacional decretó un aumento del 23.7 % en el salario mínimo, quedando en $2.000.000 con auxilio de transporte incluido.

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El tribunal rechazó este 13 de abril la solicitud de retiro de medidas cautelares sobre el decreto que fijó el incremento y, en ese sentido, ratificó la suspensión de dicha normativa.

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También negó una solicitud de aclaración, alegando que el fallo ya contenía todos los argumentos que sustentaban de manera clara la decisión.

El Consejo de Estado no ordena establecer un porcentaje específico de aumento del salario mínimo, sino que el Gobierno expida un decreto transitorio que aplique de manera integral los criterios legales y constitucionales vigentes mientras se toma una determinación de fondo.

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“Resulta claro que este despacho se encontraba legalmente habilitado para ordenar a las entidades demandadas la expedición de un decreto mediante el cual se fijara un porcentaje transitorio de incremento al salario mínimo legal para el año 2026, con efectos provisionales y hasta tanto se profiera sentencia definitiva dentro del proceso”, dice el documento.

Ya en febrero pasado, atendiendo la orden del tribunal, el Ministerio del Trabajo expidió un decreto transitorio que fijó el mismo porcentaje, 23.7 %, para el aumento del salario mínimo de este año. Sobre esta decisión no se ha pronunciado el Consejo de Estado.

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La subida del 23,7 % superó en diciembre pasado las expectativas incluso de los sindicatos, que pedían un incremento del salario mínimo del 16 %, mientras que los empresarios ofrecían alrededor del 7 %.

Esa decisión fue criticada desde diversos sectores que consideran exagerado el aumento porque al salario mínimo están indexados los aportes a la seguridad social o los copagos de la salud, entre otros, lo que acabaría impactando en la inflación y corroyendo el ingreso de los trabajadores.