En Colombia, cada mes, las empresas y empleadores están obligados a hacer contribuciones parafiscales tomando como referencia el salario mínimo mensual legal vigente de 2026, fijado en $1.750.905 (sin auxilio de transporte), el cual sirve como base principal para calcular los porcentajes y montos correspondientes.

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Cabe señalar que los aportes parafiscales constituyen uno de los pilares del sistema colombiano de protección social y formación laboral. Asimismo, la obligación constante de pagar este aporte sostiene el acceso a actividades, subsidios y apoyo social para los empleados y sus familias.

Las principales entidades que reciben estos recursos son el el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y las cajas de compensación familiar.

Esto debe abonar el empleador

De acuerdo a la ley, en 2026 los aportes parafiscales en Colombia se calculan sobre cada salario mensual, partiendo del smmlv de $1.750.905 como ingreso base de cotización (IBC).

En ese sentido, el empleador debe abonar un 4% a la caja de compensación, un 3% al Icbf y un 2% al Sena, salvo las exenciones descritas en el Artículo 114-1 para trabajadores con salarios inferiores a diez mínimos, que solo generan la obligación del 4% para cajas de compensación.

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Según la definición de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y de Parafiscales (Ugpp), el importe constituye el Ingreso Base de Cotización para los empleados que reciben el salario mínimo.

El IBC determina los aportes mensuales que el empleador debe pagar tanto a la seguridad social como a las entidades parafiscales.

¿Cuánto paga cada trabajador en parafiscales?

Cajas de compensación familiar (4% del IBC), es decir $70.036.

Icbf (3%), que equivale a $52.527.

Sena (2%), correspondiente a $35.018.

Estos porcentajes son obligatorios por cada trabajador que gane un salario mínimo mensual vigente.

Por otro lado, el Estatuto Tributario señala que están exentos de abonar aportes al Sena y al Icbf los empleadores cuyos trabajadores reciban menos de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, menos de $17.509.050 en 2026.