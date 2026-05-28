La compañía Promigas anunció el cierre de la adquisición del 100 % de Zelestra Latam, una de las principales plataformas de generación de energías renovables en Latinoamérica, con operación en Colombia, Chile y Perú.

En ese sentido, la empresa confirmó en un comunicado que este suceso reafirma su estrategia de largo plazo y avanza de manera decidida en su consolidación como holding multienergético en Latinoamérica, fortaleciendo su rol como actor relevante en la transición energética de la región.

Zelestra Latam cuenta con un portafolio de proyectos que abarca distintas etapas de desarrollo. Actualmente suma 1.273 MW entre proyectos en operación y construcción, así como un pipeline de aproximadamente 2.250 MW en proyectos en desarrollo. Resaltaron que su portafolio está diversificado entre energía solar y almacenamiento, lo que la posiciona como una de las plataformas de energías renovables más relevantes de la región.

“Esta adquisición va más allá del fortalecimiento de nuestro portafolio. Es, sobre todo, una apuesta por el talento. Incorporamos un equipo humano con amplia experiencia, conocimiento y capacidad de ejecución, que complementa y potencia las capacidades de Promigas. Porque estamos convencidos de que son las personas quienes realmente impulsan la transformación, hoy avanzamos con más fuerza en nuestro camino para consolidarnos como holding multienergética y multilatina”, afirmó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

Con esta adquisición, la compañía amplía su huella regional al sumar a Chile como nuevo mercado, fortalece su presencia en Latinoamérica y reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, la confiabilidad del sistema energético y la generación de valor de largo plazo.