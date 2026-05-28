A medida que avanza 2026, comienzan a evidenciarse con claridad los efectos de la reforma laboral, el incremento del salario mínimo y la reducción progresiva de la jornada laboral, según revela el más reciente sondeo de Fenalco sobre el panorama del empleo y las condiciones de trabajo en el país.

Los resultados, que aparecen en una Bitácora Express del gremio, reflejan un escenario marcado por una creciente presión financiera, el deterioro de la capacidad operativa y una preocupación cada vez mayor frente a la sostenibilidad de miles de compañías.

Los resultados revelan que el 64 % de las empresas en el país ha tenido que reducir su planta de personal como consecuencia del aumento de los costos laborales. De ese total, un 44 % reporta reducciones moderadas y un 20 % admite recortes significativos, reflejando el fuerte impacto que están teniendo las nuevas condiciones laborales sobre el empleo formal.

“Las cifras muestran que las empresas están entrando en una etapa de ajuste forzado. Muchas compañías están tomando decisiones difíciles para poder sostenerse en un entorno de costos cada vez más complejo”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

El estudio también evidencia que una gran parte del tejido empresarial no estaba preparado para asumir el nuevo escenario económico. Apenas el 15 % de las empresas considera haber estado bien preparado para enfrentar los nuevos costos laborales, mientras que el 45 % reconoce haber tenido poca o ninguna capacidad de adaptación, afectando seriamente su sostenibilidad y estabilidad de sus operaciones.

También se evidenció que para el 61 % de los empresarios los costos laborales han aumentado significativamente y otro 32 % reporta incrementos moderados. Bajo este panorama las empresas han tenido que ajustar sus estrategias para enfrentar dicho aumento. Una mayor automatización (25 %), ajustes de precios (23 %) y la reducción de personal (22 %) continúan siendo las principales medidas adoptadas. Frente a febrero, disminuyeron los ajustes de precios (31 % vs. 23%) y aumenta la absorción de costos reduciendo márgenes de ganancia (11 % vs. 22 %), reflejando una mayor presión sobre la rentabilidad y sostenibilidad de las empresas.

“Las empresas ya no solo están ajustando precios o reduciendo gastos. Hoy muchas están sacrificando rentabilidad para evitar decisiones más drásticas, pero esa capacidad tiene un límite”, advirtió el vocero de los comerciantes.

Así mismo, agregó que el deterioro de las condiciones ya se refleja en cambios estructurales dentro de las compañías. Según el informe, el 51 % de las empresas asegura haber reducido operaciones en horarios nocturnos, cifra que aumentó 11 puntos frente a febrero. Además, un 15 % adicional planea implementar esta medida durante el resto del año.

La automatización también se consolida como una respuesta acelerada frente al incremento de los costos laborales. El 53% de los empresarios afirma haber fortalecido estos procesos de manera moderada o significativa, mientras otro 16% planea implementar nuevas automatizaciones antes de finalizar el año.

Las decisiones de contratación igualmente reflejan un panorama de creciente cautela. Cerca del 80% de las empresas asegura haber ajustado sus planes de contratación para el resto de 2026, ya sea de manera significativa o moderada. Apenas un 3% proyecta aumentar su planta de personal.

El sondeo advierte además sobre riesgos cada vez más visibles para la economía formal. La pérdida de competitividad frente a la informalidad, la reducción de los planes de inversión y las dificultades para sostener el empleo formal aparecen hoy como las principales preocupaciones del empresariado colombiano.

“Los costos laborales están generando impactos profundos sobre la estructura empresarial. De mantenerse esta tendencia, el país podría enfrentar un debilitamiento progresivo del tejido productivo y una menor capacidad de generación de empleo formal”, concluyó Cabal.