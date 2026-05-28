Cuatro proyectos elaborados por estudiantes y egresados de Diseño Gráfico e Industrial de la Universidad del Norte están nominados en la categoría Nuevos Talentos de los Premios Lápiz de Acero, una reconocida iniciativa que destaca los mejores trabajos de diseño del país. Las propuestas seleccionadas abordan temas como educación, salud mental, investigación y producción editorial.

Por segundo año consecutivo, la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño consolidó su presencia al lograr al lograr la nominación de cuatro proyectos en la categoría Nuevos Talentos de los Premios Lápiz de Acero, la cual evalúa aquellas propuestas que no han sido lanzadas al mercado por parte de estudiantes de pregrado y posgrado, y egresados con máximo dos años de haberse graduado.

Los proyectos participantes son producto del trabajo realizado en las asignaturas que integra los pregrados de Diseño Gráfico y Diseño Industrial. Ese es el caso de Valentina García, egresada de Diseño Gráfico 2026, quien elaboró un sistema editorial que destaca y reconoce las trayectorias de diseñadoras colombianas relevantes en los campos del diseño gráfico, industrial y de modas durante los últimos 50 años.

“Mi motivación nació tanto desde lo académico como desde lo personal. Como mujer y diseñadora en formación, me interesaba cuestionar el lugar que ocupamos las mujeres dentro del diseño y reconocer los aportes que muchas veces han quedado en segundo plano”, afirmó.

A partir de esa inquietud comenzó un extenso proceso de investigación en el que recopiló información sobre diseño y equidad de género, además de buscar referentes de diseñadoras colombianas en distintas áreas del diseño. Inicialmente, su enfoque estaba centrado en el Caribe colombiano; sin embargo, la poca documentación específica sobre la región la llevó a ampliar el alcance del proyecto a nivel nacional. Desarrolló matrices de análisis, revisiones documentales y encuestas dirigidas a estudiantes de diseño para entender cómo percibían la ausencia de referentes femeninos en su formación.

El proyecto está compuesto por un libro en formato digital e impreso, además de tarjetas que permiten a los usuarios conocer de manera interactiva el aporte y valor de estas mujeres dentro de la disciplina. Entre los principales aprendizajes que le dejó esta experiencia destaca el valor de la investigación dentro del diseño y la importancia de cuestionar los discursos que prevalecen en la disciplina. “Aprendí la importancia de cuestionar las narrativas que damos por sentadas y de construir referentes más diversos y cercanos para las nuevas generaciones de diseñadores”, señaló.

Otro proyecto que nació en las aulas fue el de Reiny Reyes, egresada de Diseño Gráfico 2026. Su propuesta, llamada Millie & Willie: Tenemos un problema, consiste en un videojuego educativo que busca acercar a niños de 8 a 11 años a la enseñanza de la astronomía. A través de minijuegos y actividades, sumados a una combinación de elementos narrativos y acertijos, los estudiantes pueden explorar contenidos de manera progresiva, adaptados a su proceso de aprendizaje y nivel de dificultad. La propuesta busca servir de apoyo para que los docentes recomienden a sus alumnos temáticas que puedan profundizar desde casa.

La idea nació en la asignatura Trabajo de Grado y estuvo motivada por el interés de Reyes en las ciencias y en promover su enseñanza entre los más pequeños. “Me interesa mucho la educación y creo que la tecnología puede convertirse en una herramienta muy poderosa para ayudar a hacer que el aprendizaje sea más significativo para los niños”, sostuvo.

En cuanto al proceso, calificó la experiencia como retadora debido a las limitaciones técnicas, el tiempo disponible y la cantidad de trabajo que tuvo que asumir de manera individual. A pesar de ello, disfrutó la etapa de investigación y trabajo con los niños. “Fue ahí que entendí realmente qué funcionaba, qué debía mejorar y cómo hacer que la experiencia fuera más significativa para ellos”, señaló.

Para Mauricio García, decano de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, estas nominaciones evidencian el talento de los estudiantes y respaldan la labor de los docentes a favor de su formación. “Confirman, además, que desde el Caribe colombiano se está produciendo diseño con voz propia, capaz de dialogar y competir en el escenario nacional, y reafirman el compromiso de Uninorte con la formación de profesionales que aportan valor cultural, social y creativo al país”, señaló.

Innovaciones en diseño orientadas al bienestar y la salud mental

Juliana Tovar y María Fernanda Rodríguez, estudiantes de Diseño Gráfico, junto a Isabella Pérez, de Diseño Industrial, también están nominadas con un proyecto que busca soluciones que garanticen el bienestar y autocuidado emocional.

Se trata de Loopa, un ecosistema de soporte emocional, compuesto por tres dispositivos interconectados: una app, un brazalete inteligente y un dispositivo ambiental, los cuales funcionan como una experiencia multisensorial integrada. Su principal aporte de diseño radica en transformar la tecnología de monitoreo en un sistema empático, donde la información biométrica no solo se registra, sino que activa intervenciones suaves y contextualizadas.

La propuesta surgió en la asignatura de Taller de Diseño de Interacción a partir de una investigación enfocada en salud mental, bienestar emocional y hábitos cotidianos de adultos jóvenes. Tras esto, realizaron un proceso que integró análisis de usuarios, definición de oportunidades de diseño, construcción del ecosistema, experiencia de usuario, lenguaje visual e interacción entre componentes. “Uno de los mayores aprendizajes fue comprender la importancia de diseñar no solo objetos o interfaces, sino sistemas completos que respondan de manera coherente a una problemática real”, señaló Pérez.

Para las estudiantes, la nominación es una validación al proceso desarrollado al tiempo que es una oportunidad para visibilizar propuestas que planteen soluciones a problemas de salud mental. “Como estudiantes, es muy valioso ver que una propuesta nacida desde el aula pueda ser reconocida en un escenario tan relevante para el diseño en Colombia”, afirmó Pérez.

No solo han sido seleccionadas propuestas elaboradas en clase, también han surgido por medio de grupos estudiantiles y de investigación. Ese es el caso de la propuesta de María José Bendeck y Ana Lucía Brito, estudiantes de Diseño Gráfico junto a Iliana Romero, egresada en 2026 de Diseño Gráfico. Juntas desarrollaron RED GRID, la primera revista digital del Departamento de Diseño creada y gestionada por estudiantes, que integra a estudiantes y egresados en un proceso colaborativo de investigación, conceptualización y diseño.

Inicialmente, el proyecto surgió en la clase de Editorial, Taller de diagramación y producción y posteriormente se convirtió en el laboratorio de producción editorial de la EAUD creado por estudiantes. “Desde el inicio, la idea fue construir un espacio donde pudiéramos hablar sobre diseño, tendencias, procesos creativos y personas que han aportado a esta disciplina”, señaló Romero.

Para su consolidación, el proyecto se desarrolló de manera colaborativa a través de varias etapas que incluyeron la elección del tema central de cada edición, la investigación de contenidos y el diseño de la propuesta visual de cada artículo.

Según sus integrantes, el impacto del proyecto ha sido evidente porque la iniciativa visibiliza el talento estudiantil y fortalece la creación de espacios creativos dentro de la universidad. “Para nosotros, esta nominación representa el resultado de años de trabajo, crecimiento y dedicación alrededor de un proyecto que empezó como una idea académica y hoy tiene un alcance mucho mayor de lo que imaginábamos”, afirmó Romero.

Cinco proyectos con distinciones en los “Premios Perrenque Creativo 2026”

En el marco de Perrenque Creativo 2026, el congreso de publicidad, marketing y comunicaciones que se realizó en mayo en Barranquilla, 5 proyectos de estudiantes de Diseño Gráfico e Industrial fueron galardonados con las estatuillas “mojarra de oro” y de plata. De esta manera, los futuros profesionales Uninorteños en estas dos carreras se posicionan y desde antes del inicio de su ejercicio profesional proyectan su excelencia y visibilizan sus trabajos en el sector de agencias de publicidad y mercadeo.