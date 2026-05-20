Con más de una década de trayectoria en el sector de la ingeniería y la infraestructura, M&M Empresarios SAS se ha consolidado como una compañía enfocada en el desarrollo de proyectos con impacto social y ambiental en distintas regiones de Colombia. Detrás de esta organización se encuentra Juan Carlos Martínez Cabarcas, arquitecto y empresario samario que ha liderado iniciativas de mitigación de riesgos, recuperación hidráulica e infraestructura urbana, especialmente en el Caribe colombiano.

La empresa, fundada en 2011 junto a su esposa Laura Martínez, nació como una apuesta familiar enfocada inicialmente en la contratación pública y el desarrollo de obras civiles. Su nombre responde precisamente a esa unión empresarial y familiar: Martínez & Martínez.

“Creamos la empresa con la intención de construir proyectos que aportaran al desarrollo de las comunidades y que generaran un impacto positivo en la calidad de vida de las personas”, señala Juan Carlos Martínez Cabarcas, CEO de M&M Empresarios SAS.

En Barranquilla trabajamos por tener nuestras fuentes de agua más limpias.



La trampa del arroyo León opera 24/7, reteniendo la basura antes de que llegue al mar y afecte nuestras playas.#BarranquillaEstáDeModa y aquí protegemos las joyas naturales que tenemos. Cada acción suma… pic.twitter.com/2W6tYYJLQO — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 9, 2026

En sus inicios, la compañía comenzó a participar en licitaciones públicas, obteniendo contratos relacionados con infraestructura vial y obras de mitigación de riesgo. Su primer gran proyecto fue la construcción de una vía de cuatro kilómetros en la Zona Bananera, en el Magdalena, experiencia que marcó el inicio de un crecimiento sostenido dentro del sector.

A lo largo de estos años, M&M Empresarios SAS ha ejecutado obras en departamentos como Atlántico, Magdalena, Bolívar y en el sur del país como el Putumayo, así como en municipios como El Molino, en La Guajira, y Guataquí, en Cundinamarca, consolidando experiencia en proyectos hidráulicos, recuperación ambiental y obras de ingeniería de alto impacto social.

Entre los proyectos destacados de la compañía se encuentra la participación en obras de mitigación en Mocoa, Putumayo, tras la tragedia ocasionada por la avalancha ocurrida en 2017, así como trabajos de contención y protección en ríos como Fundación, Sevilla y Aracataca.

Otro de los hitos de la empresa fue su participación en la construcción del parque acuático de Santa Marta, desarrollado en el marco de los Juegos Bolivarianos, considerado uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la ciudad.

Actualmente, uno de los proyectos que concentra la atención de la compañía se desarrolla en Barranquilla, a través de trabajos de limpieza y recuperación de caños y arroyos estratégicos en el sector del mercado y el arroyo León, iniciativas orientadas a la mitigación de inundaciones y la recuperación ambiental.

Las labores incluyen la intervención de cuerpos de agua como el Caño de los Tramposos, Caño del Pescador y otros canales conectados con la ciénaga de Mallorquín y el río Magdalena, donde se busca reducir la acumulación de residuos sólidos y mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de las comunidades aledañas.

“Estas obras no solo representan limpieza de canales. Son proyectos de mitigación de riesgo que ayudan a prevenir inundaciones, reducen impactos ambientales y mejoran la calidad de vida de las personas que viven alrededor de estos sectores”, explica Martínez Cabarcas.

Barranquilla respira mejor con sus caños limpios. 🙌🏼



Realizamos la limpieza de los caños Mercado, Compañía y Los Tramposos, donde intervenimos 5.080 metros lineales y retiramos 15.240 toneladas de residuos y tarulla.



Con estas acciones mejoramos el flujo del agua y recuperamos… pic.twitter.com/BUEA4FnCFg — Alejandro Char (@AlejandroChar) March 6, 2026

La empresa también destaca el componente social de sus operaciones. Según la compañía, gran parte de la mano de obra no calificada vinculada a estos proyectos proviene directamente de las comunidades cercanas a las zonas intervenidas, generando empleo y oportunidades económicas para habitantes del sector.

Actualmente, M&M Empresarios SAS genera alrededor de 60 empleos directos por proyecto, principalmente en labores operativas y de apoyo técnico.

La filosofía empresarial de la compañía se resume en su eslogan: “Construyendo para un mejor futuro”, una visión que, según su CEO, busca integrar desarrollo urbano, sostenibilidad ambiental e impacto social.

En paralelo al crecimiento de la empresa, Juan Carlos Martínez Cabarcas ha fortalecido su formación académica en áreas relacionadas con ingeniería, gerencia y contratación estatal. Es arquitecto graduado de la Universidad Autónoma del Caribe, especialista en Gerencia de Obras de Ingeniería, especialista en Contratación Estatal y egresado de programas de alta gerencia.

Además, la trayectoria de la compañía y de su CEO ha sido reconocida en distintos escenarios institucionales. Uno de los reconocimientos más recientes fue la condecoración Gran Comendador, otorgada por la Comisión Séptima del Senado de la República, como reconocimiento a la trayectoria empresarial y al impacto regional de la organización.

De cara al futuro, M&M Empresarios SAS proyecta continuar fortaleciendo proyectos relacionados con mitigación de riesgo, sostenibilidad y recuperación ambiental, incorporando además herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, sensores y análisis de datos para optimizar procesos de monitoreo y prevención.

La compañía también adelanta iniciativas internacionales relacionadas con sistemas constructivos resistentes a huracanes y modelos de eficiencia energética en el estado de Florida, Estados Unidos, como parte de una estrategia de expansión y desarrollo de soluciones innovadoras en infraestructura.

“Queremos seguir aportando desde la ingeniería a proyectos que generen bienestar colectivo y soluciones sostenibles para las ciudades y las comunidades”, concluyó Martínez Cabarcas.