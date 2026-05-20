La segunda jornada de ExpoProBarranquilla 2026, realizada recientemente en Comfamiliar sede Caribe, estuvo enfocada en generar conexiones estratégicas entre empresarios, inversionistas y compradores nacionales e internacionales, a través de la rueda de negocios ProBarranquilla Te Conecta. Durante la jornada se desarrollaron más de 900 citas comerciales orientadas a abrir oportunidades de expansión, fortalecer alianzas y facilitar el acceso a nuevos mercados.

En esta décima edición participaron 200 empresas y 72 compradores nacionales e internacionales, dentro de los cuales estuvieron presentes 30 proyectos de inversión de compañías interesadas en desarrollar o ampliar operaciones en Barranquilla y el Atlántico. La dinámica del encuentro evidenció el interés que continúa despertando la región Caribe como escenario para la inversión y el crecimiento empresarial.

La agenda reunió compañías de sectores como alimentos y bebidas, metalmecánica, energía, envases y empaques, promoviendo espacios de articulación entre empresas locales y actores internacionales con potencial para generar nuevos encadenamientos productivos y oportunidades comerciales.

Asimismo, la presencia de delegaciones provenientes de Estados Unidos, Brasil, Polonia, Venezuela y Países Bajos reflejó el alcance internacional que ha venido consolidando esta rueda de negocios, así como la capacidad del territorio para atraer conversaciones estratégicas alrededor de inversión, expansión empresarial y desarrollo regional.

Para ProBarranquilla, esta edición ratificó el posicionamiento que han alcanzado Barranquilla y el Atlántico como un entorno favorable para hacer negocios en el Caribe colombiano.

“Llegar a esta décima edición con más de 900 citas refleja la confianza que hoy genera Barranquilla y el Atlántico como un destino para atraer inversión, generar negocios y alianzas estratégicas”, afirmó Vicky Osorio, directora ejecutiva de ProBarranquilla.

La directiva destacó además que el crecimiento de ProBarranquilla Te Conecta responde a una visión de largo plazo enfocada en fortalecer el ecosistema empresarial de la región y facilitar conexiones que contribuyan a dinamizar la economía local.

Por su parte, María Alejandra Henríquez, gerente de inversiones de ProBarranquilla, aseguró que la jornada permitió evidenciar el momento de crecimiento que vive actualmente el Atlántico en materia empresarial y de atracción de inversión.

“La rueda de negocios reflejó el interés creciente de compañías nacionales e internacionales por establecer relaciones comerciales y desarrollar encadenamientos productivos en Barranquilla y el Atlántico”, sostuvo.

La rueda de negocios hizo parte de la agenda de ExpoProBarranquilla 2026, evento que durante dos días reunió a empresarios, líderes gremiales, académicos y representantes del sector público alrededor de conversaciones sobre competitividad, nearshoring, infraestructura, transición energética, talento humano y desarrollo regional.

En el marco del encuentro también se analizaron las ventajas que hoy posicionan a Barranquilla como un hub estratégico de inversión en el Caribe colombiano, impulsado por factores como su ubicación geográfica, conectividad logística, zonas francas y articulación entre el sector público y privado.

Con esta nueva edición, ProBarranquilla Te Conecta continúa consolidándose como una de las principales plataformas de relacionamiento empresarial de la región, promoviendo conexiones orientadas a impulsar inversión, expansión empresarial y generación de empleo en Barranquilla y el Atlántico.