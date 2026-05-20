La Alcalía de Soledad informó este martes que todas las instituciones educativas del municipio, tanto oficiales como privadas, continúan funcionando con total normalidad, pese a las supuestas amenazas de alteración del orden público que han circulado en redes sociales.

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A través de un comunicado, la Secretaría de Educación señaló que las actividades académicas se desarrollan de manera habitual en los diferentes planteles educativos y reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener la calma y evitar compartir información no confirmada que pueda generar temor o desinformación entre estudiantes, docentes y padres de familia.

La administración municipal también invitó a los medios de comunicación a mantener contacto permanente con la Policía Metropolitana y las autoridades competentes para verificar cualquier situación relacionada con el orden público.

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Asimismo, indicó que los rectores de las instituciones educativas mantienen comunicación constante con la Secretaría de Educación con el propósito de garantizar el acompañamiento institucional y el bienestar de toda la comunidad educativa.

Finalmente, reiteró que las clases y demás actividades escolares continúan desarrollándose con normalidad en el municipio.