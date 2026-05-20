La Superintendencia de Notariado y Registro solicitó a la Alcaldía de Barranquilla suspender de manera inmediata los actos de entrega de 1.000 títulos de propiedad que estaban programados para realizarse entre el 22 y el 27 de mayo, en medio de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías por la cercanía de la primera vuelta presidencial.

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A través de un comunicado, la entidad indicó que tomó la decisión con el propósito de evitar posibles interpretaciones relacionadas con participación política o uso institucional con fines electorales.

Asimismo, la Superintendencia hizo un llamado directo al alcalde Alejandro Char para detener estas jornadas y advirtió que también se apartará de cualquier evento público similar mientras permanezca activa la restricción electoral.

“Estamos haciendo un llamado directo a la Alcaldía de Barranquilla y a todas las alcaldías del país. Es importante recordarles que las acciones que impliquen entrega masiva de beneficios, exposición pública de programas sociales o inauguración de obras, pueden ser interpretadas como susceptibles de incidir en la voluntad electoral”, aseguró el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano.

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La entidad explicó que este tipo de actividades podrían derivar en revisiones por parte de organismos de control e incluso en eventuales sanciones disciplinarias, debido a que podrían considerarse actos de participación en política o utilización de la gestión institucional con fines proselitistas.

En el documento también se señala que la entidad respaldará la estrategia de ‘Paz Electoral’ impulsada por la Procuraduría General de la Nación y, por esa razón, evitará participar en eventos públicos relacionados con entrega de beneficios durante el periodo de restricciones.

Además, reiteró que la medida busca impedir que las jornadas de titulación sean “aprovechadas, instrumentalizadas y manipuladas como mecanismo para influir en los resultados electorales”.

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Finalmente, la Superintendencia precisó que, una vez termine la vigencia de la Ley de Garantías, podrán retomarse sin restricciones los actos públicos relacionados con la legalización de propiedad urbana en Barranquilla y el resto del país.