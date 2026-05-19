Tal como lo había solicitado días atrás el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la entidad dio a conocer este martes 19 de mayo las primeras medidas regulatorias que serían activadas para ampliar la oferta de generación eléctrica y fortalecer la confiabilidad del sistema ante una eventual llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026.

En ese sentido, la Creg aprobó la publicación para consulta pública de varios proyectos de resolución que incluyen tres medidas permanentes y dos mecanismos temporales con el fin de enfrentar escenarios de estrés energético derivados de condiciones hidrológicas críticas y aumentar la disponibilidad de energía y preservar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

“En nuestra más reciente sesión, aprobamos la publicación para consulta pública diversos Proyectos de Resolución, en los cuales se contemplan tres medidas permanentes y mecanismos de activación temporal orientados a atender escenarios de estrés energético asociados a condiciones hidrológicas críticas que pueden presentarse”, indicó el director ejecutivo (e) de la entidad, William Mercado.

Las principales medidas

Una de las primeras medidas es habilitar temporalmente la entrega de excedentes de energía al SIN. Con esta medida, plantas de generación no despachadas centralmente, así como autogeneradores y cogeneradores, podrían entregar energía adicional de manera más ágil para aumentar la oferta disponible ante eventuales contingencias.

Una segunda herramienta planteada por la Creg es facilitar la entrada en pruebas de nuevos proyectos o ampliaciones de generación eléctrica que aún no han iniciado su operación comercial para que puedan aportar energía disponible durante periodos de riesgo para el sistema.

La tercera propuesta está dirigida a usuarios no regulados conectados al Sistema de Transmisión Nacional que contempla suspender temporalmente algunos compromisos mínimos de consumo para otorgar mayor flexibilidad operativa durante escenarios críticos.

La entidad recalca que estas medidas planteadas solo entrarían en vigor si los análisis técnicos confirman riesgos para el suministro seguro y confiable de energía, asociados a condiciones hidrológicas adversas. “De activarse, la Dirección Ejecutiva de la Creg lo comunicará mediante circular a través de sus canales oficiales”, se lee en el comunicado.

Otras acciones

La Creg también incluye una cuarta medida orientada a garantizar el suministro de energía durante el mantenimiento de la planta de regasificación de gas importado ubicado en Cartagena previstas entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026 en el mes de agosto

La entidad explicó que esta medida retoma experiencias aplicadas anteriormente para incentivar un uso eficiente del gas sin comprometer la seguridad energética en la región.

Otra de las iniciativas permitirá la participación de la demanda en la bolsa de energía. Esto significa que algunos usuarios podrían reducir voluntariamente su consumo en momentos críticos y recibir una remuneración económica por ello.

La propuesta ya fue enviada a la Superintendencia de Industria y Comercio para el trámite de competencia y se espera que sea adoptada oficialmente en las próximas semanas.

Por último, en su comunicado la Creg indica que los proyectos regulatorios estarán en consulta pública durante diez días hábiles para recibir comentarios de empresas del sector, usuarios, autoridades y demás interesados.