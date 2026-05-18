La recuperación de un caudal de 30 litros de agua por segundo, equivalente a 78.000 metros cúbicos mensuales, fue el principal resultado del operativo liderado por la Gobernación del Atlántico contra la defraudación de agua potable en la línea de conducción Achotera, en el tramo Sabanagrande-Polonuevo.

La intervención, desarrollada por instrucción del gobernador Eduardo Verano y bajo la coordinación de la secretaria de Agua Potable, Lady Ospina, contó con el acompañamiento de la empresa Triple A, la Secretaría del Interior, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía.

Según las autoridades, el volumen recuperado permitirá fortalecer el suministro para cerca del 60 % de la población de Polonuevo y mejorar la presión del servicio en las zonas más altas de las cabeceras municipales de Polonuevo y Baranoa.

El gobernador Eduardo Verano aseguró que el robo de agua afecta directamente a las comunidades más vulnerables y genera graves impactos en las finanzas y en la prestación del servicio.

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“Estamos haciendo un esfuerzo enorme para llevar agua potable a las zonas rurales y con tristeza vemos cómo los pueblos se quejan de problemas en el suministro porque hay personas y finqueros tomando agua de nuestros ductos sin registrarse como usuarios del sistema de acueducto”, afirmó el mandatario.

Durante el operativo, Triple A desplegó un equipo conformado por 31 funcionarios, entre ellos nueve cuadrillas técnicas, especialistas en irregularidades y personal jurídico. Las labores permitieron detectar y anular seis conexiones ilegales mediante silletas ciegas y abrazaderas.

Cinco de las acometidas intervenidas correspondían a conexiones de alto impacto de dos pulgadas de diámetro ubicadas en proyectos urbanísticos y predios específicos como Proyecto San Martín, Reserva Campestre Los Robles, Proyecto Los Robles, Villa Ceci III, Villa Fátima y predios sobre la trocha Achotal.

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El gerente general de Triple A, Ramón Hemer, señaló que las conexiones ilegales afectan directamente el acceso al agua de las comunidades.

“Cada fraude representa agua que deja de llegar a una familia. Por eso realizamos revisiones permanentes con equipos de última tecnología para detectar este tipo de irregularidades”, sostuvo.

Por su parte, la ingeniera Lina Mora, coordinadora de las actividades en terreno, explicó que en este tramo se han identificado pérdidas superiores a los 100 litros por segundo al día, situación que impacta la presión del servicio en varios sectores.

La secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Ospina, advirtió que las acciones continuarán para evitar que urbanizaciones irregulares y negocios privados sigan conectándose ilegalmente al sistema.

“El agua potable es para la gente. Si no hay capturas, sanciones económicas o extinción de dominio, el robo se vuelve paisaje y eso no lo vamos a permitir”, manifestó.

Entre tanto, el secretario del Interior del Atlántico, José Luque, confirmó que ya se han instaurado 70 denuncias penales ante la Fiscalía por el delito de defraudación de fluidos y advirtió que quienes reincidan enfrentarán procesos judiciales más severos.