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Por:  Redacción Judiciales

Con un partido inaugural disputado entre los municipios de Repelón y Sabanalarga, la Policía Nacional en el Atlántico dio inicio al primer torneo “Mundialito por la Paz”, una estrategia social y deportiva enfocada en promover espacios de integración y prevención entre niños y jóvenes del departamento.

El evento de apertura se realizó en la cancha Campo Bolívar de Sabanalarga y contó con la participación del secretario de Gobierno municipal, Eduin García Fierro, así como del comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, quienes acompañaron a los asistentes durante el acto inaugural.

La iniciativa, liderada por el Grupo de Laboratorio y Paz de la institución policial, se desarrollará de manera simultánea en los 18 municipios bajo la jurisdicción de la Policía Atlántico, convocando a jóvenes entre los 14 y 28 años.

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cortesíaMundialito por la Paz

De acuerdo con las autoridades, el campeonato busca convertir el deporte en una herramienta de transformación social, alejando a los participantes de escenarios relacionados con el consumo de drogas, la violencia, el hurto y otros delitos que afectan a las comunidades.

Además de promover la sana competencia, el proyecto pretende fortalecer la resolución pacífica de conflictos y fomentar hábitos de vida saludable en sectores vulnerables del departamento.

“La prioridad es que los jóvenes encuentren en el deporte una oportunidad para construir convivencia y apartarse de los malos hábitos y la violencia”, expresó el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval durante el lanzamiento del certamen.

La Policía invitó a los interesados en participar a acercarse a las estaciones de Policía de cada municipio o comunicarse con el Grupo de Laboratorio y Paz a través de la línea 300 388 45 90 para formalizar su inscripción.

CortesíaMundialito por la Paz