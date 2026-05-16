Tras apenas unas horas de haber notificado la suspensión en el servicio de las turas R2 y B2, la tarde de este sábado Transmetro anunció que estas seguirán operando con normalidad.

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“Luego de evaluar las observaciones y peticiones de la comunidad frente a la suspensión anunciada de las rutas R2 y B2, el Sistema de Transporte Masivo Transmetro informa que se mantendrá la operación habitual de estos servicios troncales”, manifestó en un comunicado de prensa.

En ese sentido, “los usuarios que se movilizan entre las estaciones Joe Arroyo y Parque Cultural podrán continuar realizando sus recorridos de forma habitual a través de las rutas corrientes R2 y B2, sin necesidad de realizar transbordos en otras estaciones del Sistema”, apuntó la empresa.

Con eso, el horario de operación habitual de las rutas R2 y B2, con destino a Joe Arroyo y Parque Cultural, respectivamente, mantendrán sus ritmos de operación durante días hábiles y fines de semana:

Lunes a viernes:

R2: 6:00 a.m. - 7:45 p.m.

B2: 6:15 a.m. - 8:00 p.m.

Sábados:

R2: 6:16 a.m. - 6:25 p.m.

B2: 6:31 a.m. - 6:40 p.m.

Domingos y festivos:

R2: 7:00 a.m. - 6:40 p.m.

B2: 7:15 a.m. - 6:55 p.m.

“Transmetro continúa trabajando en la evaluación permanente de la operación, con el objetivo de prestar un servicio ajustado a las necesidades de movilidad de los barranquilleros y usuarios del área metropolitana”, señaló la compañía.

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Para resolver dudas o inquietudes relacionadas con la programación y el recorrido de las rutas, Transmetro recomienda que los usuarios pueden comunicarse a la Línea de Atención al Cliente 320 635 92 57 o consultar las redes sociales oficiales del Sistema: @transmetrobaq y Transmetro Barranquilla.