El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo la entrega oficial de 460 metros de vía a los residentes del barrio Montecristo, quienes demostraron su felicidad con una exposición de danza y música folclórica.

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“Estamos felices porque esto trae alegría a la gente. Vivir en medio del polvo y de los huecos no trae alegría, no trae prosperidad, no se cumplen los derechos de la gente, no hay acceso a la salud, al transporte, no hay acceso a la educación porque todo se dificulta”, apuntó el mandatario local.

A través del programa distrital, Barrios a la Obra, fueron entregados los 460 metros lineales de vías en Montecristo, donde se ejecutaron trabajos de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, pavimentación, andenes y bordillos.

“Entonces, esto nos los pidió la gente de la comunidad, nos los pidió a gritos y nosotros hicimos una gran inversión, aquí hay cerca de medio kilómetro de vías. Imagínense, tanta historia, tanta cultura, tanta belleza, tanto arte, tanta tradición en este sector, teníamos que cumplirle a la gente con esta con esta vía que mejora las condiciones de todos”, añadió Char.

Las obras se llevaron a cabo en la calle 50 entre carreras 54 y 62, donde se intervinieron 370 metros lineales y en la carrera 62 entre calles 50 y 52, que corresponden a 90 metros lineales.

Ruby Santiago, quien ha vivido toda su vida en Montecristo, contó que: “Esto estaba horrible. Yo nací en este barrio y hace más de 40 años lo pavimentaron, y eso ya estaba horrible, las piedras se veían, uno caminaba y las sentía. Nos sentimos muy agradecidas porque esto se lo merecía el barrio, que está céntrico, que es histórico y cultural de la ciudad”.

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En esta novena etapa del programa distrital se pavimentarán en total 720 metros lineales en Montecristo con los que se busca mejorar la movilidad y facilitar el desplazamiento de las personas al realizar sus rutinas diarias, logrando obtener una mejora en la calidad de vida, en las condiciones urbanísticas y en la movilidad.