Durante una visita de inspección a las obras en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, que se llevó a cabo este sábado, el director general de la Aeronáutica Civil, Luis Martínez Chimenty, ratificó que la primera etapa del proyecto, que consiste en la sala de equipajes nacional, será entregada el próximo 29 de mayo.

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Orlando Amador Obras en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

“Podemos decir que recuperamos el Ernesto Cortissoz, porque cuando llegamos esto estaba en 3 %, el contratista anterior nos falló y no pudo hacer en varios años lo que este Gobierno hizo en 7 meses, hoy estamos a punto de entregar las primeras partes de la obra”, dijo.

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De igual manera, mencionó: “Esta nueva sala cuenta con 150 toneladas nuevas de aire, escaleras eléctricas, ascensores y ayudas visuales”.

Orlando Amador Obras en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Sumado a esto, aclaró que hubo una inversión cercana a los $54 mil millones. “Inicialmente se hizo una inyección de recursos por $34 mil millones y luego se adicionaron otros $18 mil”.

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Otro de los anuncios importantes fue que llegarán nuevas inversiones para la modernización de la terminal a futuro.

Orlando Amador Obras en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

“Pronto habrá buenas noticias. Ya estuvimos en otros aeropuertos entregando nuevos radares, ayudas visuales y el Cortissoz tendrá lo suyo”, recalcó.