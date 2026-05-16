Un atentado sicarial registrado en la madrugada de este sábado 16 de mayo de 2026 dejó como saldo un joven muerto y otro gravemente herido en el barrio Costa Hermosa, en el municipio de Soledad.

Los hechos ocurrieron hacia las 12:10 a.m. en la carrera 6B con calle 21, cuando las víctimas se movilizaban en una motocicleta y fueron interceptadas por un hombre armado que se desplazaba a pie. Según versiones entregadas por moradores del sector, el agresor desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra los ocupantes del vehículo antes de huir con rumbo desconocido.

La víctima mortal fue identificada como Alexander Quintana Barrios, de 21 años y residente en el barrio Manuela Beltrán del mismo municipio. El joven recibió heridas distintas partes del cuerpo. Fue trasladado al Paso Simón Bolívar, donde ingresó sin signos vitales.

En el mismo hecho resultó herido Carlos Alberto De la Salas Pacheco, también de 21 años, operario y residente en el barrio Simón Bolívar. El lesionado presentó impactos de bala en la pierna derecha, glúteo derecho y abdomen, por lo que permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial.

De acuerdo con las autoridades, ninguna de las víctimas registra anotaciones judiciales en el sistema SPOA.

Durante la inspección judicial en la escena del crimen, las autoridades recolectaron 13 vainillas calibre 9 milímetros y dos proyectiles. Los investigadores adelantan entrevistas con familiares, testigos y habitantes del sector, además de labores de verificación de cámaras de seguridad instaladas en la zona, aunque hasta el momento no se han obtenido resultados positivos.

Como principal hipótesis, las autoridades manejan un posible ajuste de cuentas relacionado con disputas territoriales entre estructuras criminales que delinquen en el sector, entre estas Los Papalópez y Los Pepes.

Los investigadores también indicaron que en el lugar de los hechos se evidenció una alta cantidad de vainillas dispersas, lo que permitiría inferir un posible intercambio de disparos entre las víctimas y sus atacantes.