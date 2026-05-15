En horas de la noche de este jueves 14 se perpetró un ataque armado en el barrio La Luz que dejó como saldo un joven muerto.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Dayner Jesús Jiménez Palomino, de 23 años de edad.

Según el reporte suministrado por la Policía, siendo las 9:30 p. m., la víctima se encontraba en el interior de su residencia, ubicada en la carrera 20 con calle 12, cuando un sujeto a pie se acercó hasta su terraza y, con arma de fuego en mano, le propinó varios disparos.

Pese a que la víctima fue rápidamente trasladada hasta el Camino La Luz–Chinita, falleció minutos después de haber ingresado.

Los familiares del occiso manifestaron a las autoridades que el autor material del homicidio sería un actor criminal del sector perteneciente a la pandilla autodenominada ‘Los Pescaitos’ y la víctima pertenecería a la pandilla conocida como ‘Los de la 12’, los cuales tendrían problemas por “líneas imaginarias”.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor y con ello lograr esclarecer el homicidio.