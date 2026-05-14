Tras las denuncias hechas hace unos días sobre la posible retención de más de 22 motocarros en el municipio por parte de bandas criminales, el Tránsito de Soledad negó este jueves aquellos reportes y confirmó que no hay denuncias existentes por extorsión en este tipo de casos.

“Hasta el momento no existe una denuncia formal presentada por los motocarristas afectados, situación que dificulta el avance de investigaciones judiciales y operativos contra estas estructuras delincuenciales”, afirmó Santander Donado a la opinión pública.

El funcionario también se refirió a las versiones sobre una supuesta redada en la que habrían sido “secuestrados” 20 motocarros, indicando que las autoridades consultaron sobre el hecho, pero no encontraron información concreta ni reportes oficiales relacionados con ese procedimiento.

“También preguntamos sobre una redada donde fueron secuestrados 20 motocarros, pero nadie sabe nada”, manifestó el director de Tránsito de Soledad.

Sin embargo, Donado confirmó que tiene conocimiento sobre la existencia de calcomanías adheridas a motocarros, presuntamente utilizadas por bandas extorsionistas para permitirles operar en sectores cercanos a centros comerciales del municipio.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Soledad, Carlos Valencia, reiteró que “las entidades judiciales y de Policía requieren soportes y testimonios para actuar frente a este tipo de señalamientos”.

Asimismo, Valencia aclaró que el Tránsito Municipal es la única autoridad facultada para inmovilizar motocarros cuando se presenten infracciones en las vías del municipio, descartando actuaciones irregulares por fuera de la normatividad.