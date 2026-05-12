Un hombre muerto y otro herido dejó un ataque con arma de fuego registrado en la noche del domingo 10 de mayo en el barrio Santa María, sur de Barranquilla, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

La víctima fatal fue identificada como Said David Taboada Corrales, de 49 años, mientras que el lesionado responde al nombre de Víctor Alfonso Céspedes Urdaneta, de 32 años, quien fue trasladado al PASO Santa María y permanece con pronóstico reservado.

Said David Taboada Corrales

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se presentaron hacia las 10:00 p. m. en la carrera 10 Sur con calle 80, en el sector conocido como Villa Mojón, cuando ambos hombres se encontraban en el lugar. En ese momento, fueron abordados por dos sujetos a pie que les dispararon en repetidas ocasiones.

Taboada Corrales falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas, mientras que Céspedes Urdaneta fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial cercano.

Las primeras indagaciones dan cuenta de que el hoy fallecido registraba una anotación en el SPOA por el delito de falsedad en documento público, mientras que el lesionado presenta dos antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Asimismo, información recopilada por las autoridades en el sector señala que el herido, conocido con el alias de ‘El Muerto’, sería presuntamente el encargado de dinamizar la venta de estupefacientes en la zona.